Marmara Depremi sonrası o soru yeniden gündemde: Hangi il ve ilçeler deprem riski taşıyor? İşte o il ve ilçeler!
Dün gece saatlerinde Yalova Çınarcık merkezli olan deprem Kocaeli ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Hissedenleri korku ve paniğe sevk eden depreme dair o merak edilen soru tekrar gündeme geldi. Hangi il ve ilçeler fay hattında bulunuyor ve daha şiddetli bir depremde yıkım yaşaması muhtemel bölgeler hangileri? İşte deprem riski taşıyan o il ve ilçelerin listesi!
Yalova merkezli meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem İstanbul ve çevre illeri de etkilendi. Bu durumun sonucu olarak da yeniden fay hattı üzerinde bulunan ve deprem riski taşıyan il ve ilçeler merak edilenler arasına yerleşti. Korkulu anlar yaşatan depremin ardından özellikle İstanbul'da hangi ilçeler daha fazla risk teşkil ettiği merak ediliyor. İşte o çok merak edilen deprem riski fazla olan iller;
- Kocaeli
- İzmir
- Sakarya
- Manisa
- Bursa
- Bolu
- Balıkesir
- Aydın
- Muğla
- Denizli
- Burdur
- Kütahya
- Eskişehir
- Kayseri
- Kahramanmaraş
- Osmaniye
- Hatay
- Tokat
- Erzurum
- Erzincan
- Hakkâri
- Bingöl
Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerin yanı sıra en az risk teşkil eden bölgeler de sıklıkla gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Özellikle son zamanlarda ard arda yaşanan depremlerle birlikte bu risk oranı düşük olan iller daha fazla araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye genelinde en düşük deprem riski bulunan iller şu şekilde:
- Karaman
- Kırklareli
- Nevşehir
- Aksaray
- Konya
- Edirne
- Ankara
- Niğde
- Sinop
- Giresun
- Rize
- Trabzon
- Artvin
- Adana
İstanbul, deprem tehlikesi yüksek bir şehir olarak bilinir. Bu tehlikeyi artıran sebeplerden biri de, şehrin zemin özelliklerinin farklılık göstermesidir. Bazı yerlerde zemin sert ve dayanıklıyken, bazı yerlerde zemin yumuşak veya doldurulmuş topraklardır. Bu gibi zeminler, deprem sırasında daha fazla zarar görebilir. Bu doğruluda olası büyük İstanbul depreminde daha fazla risk taşıyan ilçelerin listesi ise şu şekilde;
- Zeytinburnu Ayamama Deresi,
- Küçükçekmece Gölü'nün doğusundaki Nakkaşdere alüvyonları
- Azaplı yöresi (Altınşehir'in alçak kesimleri),
- Ispartakule (Alibey Yarımadası'nın batı kısımları),
- Kanarya (Firuzköy kıyıları),
- Esenkent,
- Avcılar (Küçükçekmece Gölü ve Marmara Denizi'ne bakan kıyıları),
- Ambarlı ve Haramidere,
- Ataköy'ün bulunduğu kesimler,
- Florya (batısındaki heyelan alanları) Küçükçekmece kıyıları.