Marmara Depremi sonrası o soru yeniden gündemde: Hangi il ve ilçeler deprem riski taşıyor? İşte o il ve ilçeler!

Yalova merkezli meydana gelen 4.1 şiddetindeki deprem İstanbul ve çevre illeri de etkilendi. Bu durumun sonucu olarak da yeniden fay hattı üzerinde bulunan ve deprem riski taşıyan il ve ilçeler merak edilenler arasına yerleşti. Korkulu anlar yaşatan depremin ardından özellikle İstanbul'da hangi ilçeler daha fazla risk teşkil ettiği merak ediliyor. İşte o çok merak edilen deprem riski fazla olan iller;





Kocaeli

İzmir

Sakarya

Manisa

Bursa

Bolu

Balıkesir

Aydın

Muğla

Denizli

Burdur

Kütahya

Eskişehir

Kayseri

Kahramanmaraş

Osmaniye

Hatay

Tokat

Erzurum

Erzincan

Hakkâri

Bingöl





Deprem riskinin yüksek olduğu bölgelerin yanı sıra en az risk teşkil eden bölgeler de sıklıkla gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Özellikle son zamanlarda ard arda yaşanan depremlerle birlikte bu risk oranı düşük olan iller daha fazla araştırılmaya başlandı. İşte Türkiye genelinde en düşük deprem riski bulunan iller şu şekilde:

Karaman

Kırklareli

Nevşehir

Aksaray

Konya

Edirne

Ankara

Niğde

Sinop

Giresun

Rize

Trabzon

Artvin

Adana





İstanbul, deprem tehlikesi yüksek bir şehir olarak bilinir. Bu tehlikeyi artıran sebeplerden biri de, şehrin zemin özelliklerinin farklılık göstermesidir. Bazı yerlerde zemin sert ve dayanıklıyken, bazı yerlerde zemin yumuşak veya doldurulmuş topraklardır. Bu gibi zeminler, deprem sırasında daha fazla zarar görebilir. Bu doğruluda olası büyük İstanbul depreminde daha fazla risk taşıyan ilçelerin listesi ise şu şekilde;