Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de alarm! Yarın fragman sonraki gün film başlayacak!

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen’den Hava Durumu Uyarısı! Salı Günü Hangi Bölgelerde Yağmur Bekleniyor?

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Salı günü için hava durumu tahminlerini ve uyarılarını paylaştı. Şen, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yağışlı havanın etkili olacağını, sıcaklıkların ise Çarşamba günü düşeceğini belirtti. Şen, ayrıca yağışların durmasıyla barajlardaki su seviyesinin artışının durduğunu, Doğu Anadolu’da ise kar erimelerinin akarsuların debilerini yükselttiğini söyledi.





Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, paylaşım platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, Salı günü için hava durumu tahminlerini ve uyarılarını paylaştı. Şen, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Marmaraya hafif, Ege ve Batı Akdenize kuvvetli yağmur geliyor. Sıcaklıklar Çarşamba günü ortalamaya doğru azalacak. Yağışların durmasıyla barajlarda yükselme durdu. Doğuda kar erimeleri akarsuların debilerini yükselir.”

YAĞIŞLI HAVA SALI GÜNÜ ETKİLİ OLACAK

Şen’in paylaşımına göre, Salı günü Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde yağışlı hava etkili olacak. Marmara bölgesinde hafif yağmur beklenirken, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde ise kuvvetli yağış görülecek. Yağışların özellikle İzmir, Aydın, Muğla, Antalya, Burdur ve Isparta illerinde etkili olması bekleniyor. Yağışlar nedeniyle bu illerde sel, su baskını, yıldırım, dolu ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SICAKLIKLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ DÜŞECEK

Şen’in paylaşımına göre, Salı günü sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak, Çarşamba günü sıcaklıklar ortalamaya doğru azalacak. Bu nedenle, sıcaklık farkına bağlı olarak grip, nezle, alerji gibi hastalıklara karşı vatandaşların sağlıklarına dikkat etmeleri gerekiyor.

BARAJLARDAKİ SU SEVİYESİ ARTIŞI DURDU

Yağışların durmasıyla birlikte barajlardaki su seviyesi artışı da durdu. İstanbul’daki barajlardaki doluluk oranının yüzde 71’in üzerinde olduğunu, Ankara’daki barajlardaki doluluk oranının ise yüzde 50’nin altında kaldığı ancak ağışların devam etmesi halinde barajlardaki su seviyesinin daha da artacağını, ancak yağışların kesilmesi halinde su tasarrufu yapılması gerektiğini vurgulandı.

DOĞUDA KAR ERİMELERİ AKARSULARIN DEBİLERİNİ YÜKSELTTİ

Şen’in paylaşımına göre, Doğu Anadolu bölgesinde ise kar erimeleri akarsuların debilerini yükseltti. Şen, kar erimelerinin özellikle Erzurum, Kars, Ağrı, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Hakkari ve Şırnak illerinde etkili olduğunu, bu illerdeki akarsuların taşma riski taşıdığını söyledi. Şen, bu illerde yaşayan vatandaşların akarsu kenarlarından uzak durmaları ve olası taşkınlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini ifade etti.