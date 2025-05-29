Marmara Üniversitesi'nde 1. Uluslararası Kişilerarası İletişim Sempozyumu Başladı

1. Uluslararası Kişilerarası İletişim Sempozyumu Marmara Üniversitesi'nde Gerçekleşiyor

Marmara Üniversitesi, 1. Uluslararası Kişilerarası İletişim Sempozyumuna ev sahipliği yaparak iletişim alanında önemli bir etkinliğe imza attı. Bu sempozyum, akademisyenler, iletişim uzmanları ve öğrencilerin bir araya geldiği eşsiz bir platform oluşturuyor.

Etkinlik Hakkında Detaylar

Katılımcılar, kişisel iletişim süreçleri, dijital iletişim teknolojileri ve kişisel ilişkilerin güçlendirilmesi üzerine çeşitli oturumlara katılacak. Sempozyum, iletişim alanında yenilikçi yaklaşımlar geliştirmeyi ve paylaşılan bilgi birikimini artırmayı hedefliyor.

İlgili herkesi buluşturan bu event, interaktif paneller ve atölye çalışmalarıyla dolu dolu geçecek. Sempozyumun amacı, iletişimin toplum üzerindeki etkilerini tartışmak ve gelecekteki iletişim yöntemlerine ışık tutmak olarak belirlenmiştir.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "1. Uluslararası Kişilerarası İletişim Sempozyumu", Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde başladı. Sempozyumun açılışında, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek konuşma yaptı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "1. Uluslararası Kişilerarası İletişim Sempozyumu", Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde başladı. Sempozyumun açılışında, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Yusuf Ziya Gökçek konuşma yaptı.