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Marmara Üniversitesi'nde Geleneksel Sanatlar Sergisi Açıldı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, geleneksel sanat eserlerini sanatseverlerle buluşturan bir sergi düzenledi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 21:36
Marmara Üniversitesi'nde Geleneksel Sanatlar Sergisi Açıldı

Marmara Üniversitesi'nde Geleneksel Sanatlar Sergisi

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı geleneksel sanat eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu.

Türk İslam Sanatları Tarihi Ana Bilim Dalı bünyesindeki atölyelerde eğitim alan öğrenciler, hüsnühat, ebru, çini, hendesi tezyinat ve cami tezyinatı gibi alanlarda geliştirdikleri becerilerini hazırladıkları eserlerle sergileme fırsatı buldu.

Açılış Konuşması

Açılışta konuşan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Sefa Üstün, Türk İslam sanatları tarihi alanının, ilahiyat fakültelerinin önemli ve temel bölümlerinden biri olduğunu vurguladı. Dekan, kitabi bilgilerin bu sanatlarla görünür hale geldiğini belirterek sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Serginin Detayları

Fakülte sergi salonunda 20 Haziran'a kadar gezilebilecek olan sergi, öğrencilere hem uygulamalı eğitimdeki kazanımlarını paylaşma hem de İslam sanatının estetik mirasını tanıtma imkanı sunuyor.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı geleneksel sanat...

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı geleneksel sanat eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı geleneksel sanat...

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı geleneksel sanat eserlerinden oluşan sergi, sanatseverlerle buluştu.

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