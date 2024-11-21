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Marmara ve Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Marmara ve Ege Denizi için fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgarın kuvveti 6 ila 8 arasında değişecek.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 20:29
Marmara ve Ege Denizi'nde Fırtına Uyarısı

Marmara ve Ege Denizi'nde Fırtına Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Marmara ve Ege denizleri için yarın fırtına uyarısı yapıldı. Rüzgar, yarın akşam saatlerinden itibaren bölgedeki denizlerde etkisini göstermeye başlayacak.

Marmara'da Fırtına Durumu

Marmara Denizi'nde, rüzgarın yarın akşam saatlerinden itibaren güneybatıdan eseceği ve cumartesi günü öğle saatlerinden sonra 6 ile 8 kuvvetinde fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Akşam saatlerinde ise bu olumsuz hava koşullarının etkisinin azalması bekleniyor.

Ege Denizi'nde Rüzgarın Durumu

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın aynı tarihlerde, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzeyi güneybatıdan, cumartesi günü öğle saatlerinden sonra ise genel olarak kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği bildirildi. Gece saatlerinde ise bu fırtınanın etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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