Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis, 5 yıl denetim

Marmaray'da çocuklarının yanında darbettikleri iddia edilen Ekrem Dur'a 1 yıl 5 gün hapis; hükmün açıklanması geri bırakıldı, 5 yıl denetim kararı verildi.

Yayın Tarihi: 30.09.2025 12:57
Güncelleme Tarihi: 30.09.2025 12:57
Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis, 5 yıl denetim

Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis verildi

Anadolu 85. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Marmaray'da çocuklarının yanında bir kişiye saldırdığı iddiasıyla yargılanan tutuksuz sanık Ekrem Dur hakkında karar açıklandı. Mahkeme, sanığı haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan hüküm giydirdi.

Sanığın savunması

Duruşmada savunma yapan Ekrem Dur, olay tarihinde evine gitmek için Marmaray'a bindiğini belirterek, trende karşılaştığı kişi ve tanıkla ilgili ifadelerini aynen aktardı: "Deniz bey Bostancı taraflarında Marmaray'a binerken, kapının kenarında Zehra isimli kız duruyordu. Takılmadan binmesine rağmen, 'Niye burada duruyorsun, sana takılıp düşeceğiz' deyince, kız yine de, 'Özür dilerim abi' dedi. Hemen arkasında durup yüksek tonla bağırmaya devam etti."

Dur, tartışmanın büyümesi üzerine müdahalesini şu sözlerle anlattı: "Birader üzdün çocuğu, ağlattın. Hoş olmadı bu yaptığın." Müştekinin tepki vermesiyle tartışmanın alevlendiğini, müştekinin "Hak etti bunu, az bile yaptım. Sana ne lan, sen ne karışıyorsun, istediğimi söylerim." diyerek karşılık verdiğini, kendisinin de "Hepimiz kapı ağzında duruyoruz, Marmaray kalabalık bu suç değil ki." dediğini aktardı. Sanık, karşı tarafın "Uzatma lan işine bak, kes sesini. İn aşağı seninle orada görüşelim." şeklinde tehditlerde bulunduğunu söylediğini bildirdi.

Sanık, kavga edileceğini düşünerek müştekiye istemsiz şekilde vurduğunu, pişman olduğunu ve müştekiden özür dilediğini ifade etti.

Müştekinin ve iddianamenin anlatımı

Müşteki Deniz Eroğlu, sanığın yumruk atıp kaçtığını, burnunun kırılması sonucu kanamaya başladığını belirtti ve atılan iftiraların kendisini yumruktan daha çok üzdüğünü söyledi.

İddianamede olayın 31 Mayıs'ta gerçekleştiği, müştekinin iki çocuğuyla Marmaray'a bindiği, aynı vagonda sanık Ekrem Dur ve hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilen İ.A'nın da bulunduğu anlatıldı. Müştekinin biniş sırasında tanık Zehra A. ile kapı önünde sözlü tartışma yaşadığı, Zehra A.'nın ağlaması üzerine sanığın müştekiye "Bayan şahsa bağırdın, ağlıyor. Herkesin içerisinde bu şekilde bağırman doğru olmadı, usulünce uyarabilirdin." dediği kaydedildi.

İddianamede, İ.A.'nın da tartışmaya dahil olduğu, sanığın müştekiyi trenden dışarı çağırdığı, müştekinin çocukları nedeniyle inmediği, şüphelinin müştekiyi trenden çekiştirip yüzüne doğru yumruk attığı ve daha sonra trenden indiği aktarıldı.

Adli Tıp Kurumu raporunda müşteki Deniz Eroğlu'nun "basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek ve kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde" yaralandığı bildirildi. Kamu davasında sanık için "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Mahkeme kararı

Mahkeme, sanık Ekrem Dur hakkında 1 yıl 5 gün hapis cezasına hükmetti. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek sanığın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasını kararlaştırdı.

Öte yandan, Zehra A.'nın kendisine hakaret edildiği iddiasıyla yumruk yiyen babadan şikayetçi olması üzerine Deniz Eroğlu hakkında da Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ayrı bir soruşturma başlatılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Mersin Tarsus'ta Asansör Kazası: Pelin Yaşot Kıyga (27) Hayatını Kaybetti
2
Marmaray'da darp davasında sanığa 1 yıl 5 gün hapis, 5 yıl denetim
3
Kırgızistan'da Erken Genel Seçim 30 Kasım 2025'te
4
Harris: Trump'ın 20 Maddelik Gazze Planı İki Devletli Çözüme Katkı Sağlar
5
Trabzon Yoroz Limanı'nda insansız deniz aracı bulundu — Liman giriş-çıkış kapatıldı
6
İsrail'in Gazze'ye 24 saatte 160'tan Fazla Hava Saldırısı
7
Bağcıoğlu: KAAN İçin Acil Ara Çözüm Şart

Kahramanmaraş'ta TOKİ'den Dev İhale: Arsa Satışı Karşılığı Projesi

SGK ve Devlet Tiyatroları 98 Personel Alımı İlanı — Başvuru ve Sınav Tarihleri

İş Bankası'ndan Şanlıurfa'da Rekor Promosyon: 387 Personele 88.000 TL Peşin

Adalet Bakanlığı'na 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı — Erdoğan Açıkladı, Sınav Beklentisi 2025

Erdoğan'dan 81 İl İçin Dev Sosyal Konut Hamlesi

Mezun Olur Olmaz İş Teklifi: KOSTÜ Avrupa MYO'da %97 İstihdam

Işıkhan’dan Müjde: Engelli ve Eski Hükümlülere Milyonluk Hibe Başladı

Halkbank'tan Promosyonda Rekor: Isparta Sağlıkçılara 95.500 TL

Kış Öncesi Doğalgaz Desteği Başladı: Ailelere 2.500 TL'ye Kadar Yardım

Sağlık Bakanlığı'ndan 18 Bin Personel İlanı Resmi Gazete'de Yayımlandı

DenizBank'tan Memurlara Özel Kredi: %1.99 Faiz, 1,5 Milyon TL'ye Kadar

2026 Tarım Destekleri: Temel Destek Modeli ve Ödenecek Tutarlar