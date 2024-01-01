Marmaray'da intihar girişimi: Alkollü şahıs kendini raylara attı

Bu korkunç olay, Kadıköy'deki Bostancı Marmaray durağında saat 03.00 sularında gerçekleşti.

İsmi belirlenemeyen bir erkek şahıs, iddiaya göre bir gece kulübünde alkol almış ve başka bir kişiyle kavga etmiş. Daha sonra kulüpten ayrılan bu şahıs, gece kulübünün karşısındaki Marmaray istasyonuna gelerek turnikelerin olduğu üst geçitten sarkmaya başladı.





Polise haber verilmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışırken, şahıs kendini raylara atmış.

Durumu ağır olan bu şahıs hemen hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma ise başlatıldı.