DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.168,62 -0,01%
BITCOIN
3.749.489,58 0,03%

Marmaris Açıklarında Yaralanan Balıkçı Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Marmaris açıklarında balıkçı teknesinde yaralanan vatandaş, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 112 ambulansına teslim edilerek tıbbi tahliye edildi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 11:48
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:48
Marmaris Açıklarında Yaralanan Balıkçı Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Marmaris Açıklarında Yaralanan Balıkçı Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi

Olayın Detayları

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, balık avlamak üzere denizde bulunan bir teknede yaralanan vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kurtarma harekâtı başlatıldı.

Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı vatandaşı tekneden alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Tahliye operasyonu ekiplerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.

Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların öncelikle 112 Acil hattını aramaları gerektiğini hatırlattı.

BALIKÇI TEKNESİNDE YARALANAN VATANDAŞA SAHİL GÜVENLİKTEN TIBBİ TAHLİYE

BALIKÇI TEKNESİNDE YARALANAN VATANDAŞA SAHİL GÜVENLİKTEN TIBBİ TAHLİYE

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Ticaret Borsası'nda 2025'in Son Meclis Toplantısı: Bütçe ve Yatırım Kararları
2
Çolakbayrakdar'dan Regaip Kandili Mesajı: Dualarımız Ülke ve İslam Alemi İçin
3
Talas'ta 'Milletin Avazı Mehmet Akif' İle Mehmet Akif Ersoy 89. Yıldönümünde Anıldı
4
Başkan Palancıoğlu'ndan Regaip Kandili Mesajı
5
Büyükkılıç İnceledi: Saffet Arslan Palyatif Bakım Merkezi Kayseri'ye Katkı Sağlayacak
6
İGA CEO’su Selahattin Bilgen: 2026 Hedefi 90 Milyon Yolcu, 6 ya da 7 Yeni Hava Yolu
7
Karacasu’da Genç Sanatçı Arafat Ercan Plaketle Onurlandırıldı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması