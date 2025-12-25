Marmaris Açıklarında Yaralanan Balıkçı Sahil Güvenlik Tarafından Tıbbi Tahliye Edildi
Olayın Detayları
Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, balık avlamak üzere denizde bulunan bir teknede yaralanan vatandaşın 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine kurtarma harekâtı başlatıldı.
Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik ekipleri, yaralı vatandaşı tekneden alarak kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Tahliye operasyonu ekiplerin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi.
Yetkililer, benzer durumlarda vatandaşların öncelikle 112 Acil hattını aramaları gerektiğini hatırlattı.
BALIKÇI TEKNESİNDE YARALANAN VATANDAŞA SAHİL GÜVENLİKTEN TIBBİ TAHLİYE