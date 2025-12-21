Marmaris’in Simgesi: Ali Parlak’ın Çiçekli Masası

Marmaris, sadece deniz, kum ve güneşiyle değil, sokaklarında ve plajlarında hayat bulan renkli kişilikleriyle de dikkat çekiyor. Marmaris Halk Plajı’nda güvercinlerin ardından kent simgelerinden biri haline gelen çiçekli masa, 72 yaşındaki emekli grafik tasarımcı Ali Parlak tarafından kuruluyor ve yaz-kış aynı plajda farklı köşelerde yerini alıyor.

Rengarenk çiçeklerle bezeli masa, yerli ve yabancı turistlerin fotoğraf çekmek için uğrak noktası haline geldi. Masa, Marmaris’in doğal güzelliklerine insan dokunuşunun nasıl değer kattığını somutlaştırıyor; ziyaretçiler sahilin bu renkli köşesinde anı ölümsüzleştiriyor.

Ali Parlak, yaklaşık 20 yıldır Marmaris’te yaşadığını ve masasını 10 yıldır çiçeklerle süslediğini söylüyor. Yaz ve kış aylarda masanın farklı noktalarda bulunduğunu belirten Parlak, masasının çevreye pozitif enerji verdiğini vurguluyor.

Parlak, hayat öyküsünü şöyle aktarıyor: "Grafik tasarımcıyım, 35 sene reklamcılık ve grafik tasarım yaptım. Daha sonra peyzaj ve bahçe işleriyle uğraştım, sonra emekli oldum. 72 yaşındayım, şimdi hayatımı yaşıyorum. 20 yıldır Marmaris’teyim. Yaz kış burada masamda hep çiçek olur. Şu an oturduğum yer kışlık alanım, yazın ise yaklaşık 50 metre ileride oturuyorum. Çok ilgi çekiyor, çevreye pozitif bir enerji veriyor. Ben huzuru masamda buldum, mutluyum. Ticaret, para, hesap hepsini kapattım. Bugün bana günde 100 bin TL verseler yine çalışmam. Yıllarca çalıştım, o işi kapattım. Şimdi gençler çalışacak, iş onların hakkı. Biz belli bir yaştan sonra geri çekilmek zorundayız."

Çocuklara balık yediriyor

Çiçekli masasında termosundaki çayı eşliğinde Karadeniz müzikleri dinlediğini ve balık tuttuğunu söyleyen Parlak, tuttuğu balıkları kendi torunlarına ve çevredeki çocuklara verdiğini belirtiyor. Parlak, "Burada benim balıklarım var. Arkadaşlarımın torunları, komşuların çocukları gelir. 'Ali dede balık var mı?' derler, ben de onlara balık veririm. Ama son 14 gündür hiç balık yok. Balık komple Marmaris koyundan çekildi, tekrar gelir mi bilmiyoruz" diyor.

Çiçekli masanın uluslararası ilgi gördüğünü de aktaran Parlak, geçen yaz sezonunda 12 ülkeden turistin gelip fotoğraf çektiğini ifade ediyor. "Geçen yaz Çin’den geldiler, röportaj yaptılar. Meğerse televizyon yayıncısıymış. 'Bu masa çok hoşumuza gitti' dediler. Almanya’da da bir gazetede 'Marmaris plajında çiçekli masa' diye haber olmuş. Gazeteyi bana vermediler ama Almanya’da çalışan Türkler gelip gösterdi. İki sütun, on santimlik alana basmışlar. Masa ünlü, ben de ondan yararlanıyorum" diye konuşuyor.

Parlak, çiçekli masanın insanları bir araya getirdiğini ve pozitif enerji yaydığını vurgulayarak, "Güzel dostluklar oluyor, arkadaşlıklar kuruluyor. Burada sevgi alışverişi yapıyoruz, başka da bir şey yok" diyor.

Çiçekli masa Marmaris'in simgesi haline geldi