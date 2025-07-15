Marmaris'te 15 Temmuz Şehitleri Anıldı

15 Temmuz Şehitleri İçin Anma Etkinliği

FETÖ'nün darbe girişimi esnasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast teşebbüsünün yaşandığı Marmaris'te, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında anlam dolu bir tören gerçekleştirildi.

Milli Birlik Araç Korteji ve Yürüyüş

Etkinlik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe girişimi sırasında kaldığı Siteler Mahallesi'ndeki otelden başlayarak Atatürk Caddesi'ne kadar uzanan Milli Birlik Araç Korteji ile başladı. Bu korteje, ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde yürüyerek Atatürk Meydanı'na ulaştı.

Katılımcılar ve Etkinlikler

Kortej ve yürüyüş, yoldan geçen turistler tarafından da ilgiyle izlendi. Atatürk Meydanı'nda, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan bir sergi ziyaret edildi. Burada, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Valilik ve Yerel Yönetimlerin Katkısı

Muğla Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekili Alicenk Düzgün, Muğla Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Ercan Arslan, Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Gökçe ve diğer yerel yöneticiler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Ayrıca, darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker'in ailesi de etkinlikte yer aldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Milli Birlik Araç Korteji ve yürüyüş düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Milli Birlik Araç Korteji ve yürüyüş düzenlendi.