Marmaris'te Kadına Şiddet Uygulayan 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kadına şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı. Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Armutalan Mahallesi'ndeki bir restoranda 2 Haziran'da meydana gelen kadına şiddet görüntülerinin kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Kadına yönelik her türlü şiddet davranışının karşısında, devletimizin kararlı duruşu vardır. Söz konusu olaya karıştığı tespit edilen 5 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir. İşletme ve çalışanlarla ilgili adli ve idari soruşturma titizlikle sürdürülmekte olup, gelişmeler tüm yönleriyle yakından takip edilmektedir," ifadelerine yer verildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadına şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın yaşandığı işletme Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlendi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kadına şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi. Olayın yaşandığı işletme Marmaris Belediyesi ekiplerince mühürlendi.