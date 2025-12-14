Marmaris'te KYK'lı Öğrenciler Yangın Bölgesine On Binlerce Tohum Ekti

Marmaris'te KYK'lı öğrencilerden yangın sonrası doğaya destek

Marmaris KYK Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri, Marmaris Merkez Camileri Derneği ile Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği öncülüğünde tohum atma etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik detayları

Etkinlik kapsamında Marmaris’in İçmeler Mahallesinin üst bölgelerinde, orman yangınlarının ardından yeşillenmenin zayıf kaldığı alanlara keçiboynuzu, defne ve akasya tohumları ekildi. Hafta sonunu değerlendiren KYK’lı öğrenciler ve dernek üyeleri, düzenlenen etkinlikte on binlerce tohumu toprakla buluşturdu.

Müzik aletleriyle etkinliğe katılan öğrenciler hem tohum attı hem de ekim yaptı. Kara topraklara tohumları atan öğrenciler, "Bugün bir tohum yarın bir ağaç demek, böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok gururluyuz hafta sonlarında sınavlarımız olmadığında sık sık katılacağız" diyerek fidan dikmek için de kolları sıvadıklarını belirttiler.

Dernek başkanından çağrı

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş etkinlikle ilgili, "Gençlerimiz ve Marmaris Merkez Camileri Derneği üyeleriyle birlikte bugün güzel bir etkinlik yaptık. Gençlerin, öğrencilerin doğa sevgisi bizleri gururlandırıyor. Etkinliklerimiz devam edecek. Önümüzdeki hafta da fidan dikme etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Orman yangınlarının ardından Marmaris’i yeniden mavi ile yeşilin buluştuğu kent yapmaya söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. Gönüllülerimizin, üyelerimizin destekleri ve yetkili kurumların iş birlikleriyle kısa sürede doğamız yeniden yeşile dönecek" ifadelerini kullanarak tüm doğa severleri ağaçlandırma çalışmalarına davet ettiklerini iletti.

