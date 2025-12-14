DOLAR
42,69 0%
EURO
50,15 0%
ALTIN
5.897,7 0%
BITCOIN
3.795.125,11 1,32%

Marmaris'te KYK'lı Öğrenciler Yangın Bölgesine On Binlerce Tohum Ekti

KYK öğrencileri ve dernek üyeleri, yangın sonrası Marmaris İçmeler’de on binlerce keçiboynuzu, defne ve akasya tohumu ekti.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 19:55
Marmaris'te KYK'lı Öğrenciler Yangın Bölgesine On Binlerce Tohum Ekti

Marmaris'te KYK'lı öğrencilerden yangın sonrası doğaya destek

Marmaris KYK Yurdu’nda kalan üniversite öğrencileri, Marmaris Merkez Camileri Derneği ile Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği öncülüğünde tohum atma etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlik detayları

Etkinlik kapsamında Marmaris’in İçmeler Mahallesinin üst bölgelerinde, orman yangınlarının ardından yeşillenmenin zayıf kaldığı alanlara keçiboynuzu, defne ve akasya tohumları ekildi. Hafta sonunu değerlendiren KYK’lı öğrenciler ve dernek üyeleri, düzenlenen etkinlikte on binlerce tohumu toprakla buluşturdu.

Müzik aletleriyle etkinliğe katılan öğrenciler hem tohum attı hem de ekim yaptı. Kara topraklara tohumları atan öğrenciler, "Bugün bir tohum yarın bir ağaç demek, böyle bir etkinliğe katıldığımız için çok gururluyuz hafta sonlarında sınavlarımız olmadığında sık sık katılacağız" diyerek fidan dikmek için de kolları sıvadıklarını belirttiler.

Dernek başkanından çağrı

Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Ali Demirtaş etkinlikle ilgili, "Gençlerimiz ve Marmaris Merkez Camileri Derneği üyeleriyle birlikte bugün güzel bir etkinlik yaptık. Gençlerin, öğrencilerin doğa sevgisi bizleri gururlandırıyor. Etkinliklerimiz devam edecek. Önümüzdeki hafta da fidan dikme etkinlikleri gerçekleştireceğiz. Orman yangınlarının ardından Marmaris’i yeniden mavi ile yeşilin buluştuğu kent yapmaya söz verdik ve sözümüzü tutuyoruz. Gönüllülerimizin, üyelerimizin destekleri ve yetkili kurumların iş birlikleriyle kısa sürede doğamız yeniden yeşile dönecek" ifadelerini kullanarak tüm doğa severleri ağaçlandırma çalışmalarına davet ettiklerini iletti.

KYK'LI ÖĞRENCİLERDEN VE DERNEKLERDEN YANGIN SONRASI MARMARİS'E CAN SUYU

KYK'LI ÖĞRENCİLERDEN VE DERNEKLERDEN YANGIN SONRASI MARMARİS'E CAN SUYU

KYK'LI ÖĞRENCİLERDEN VE DERNEKLERDEN YANGIN SONRASI MARMARİS'E CAN SUYU

İLGİLİ HABERLER

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tokat Niksar'da trafik kazası: Otomobil traktöre çarptı, 4 yaralı
2
Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Vefat Etti
3
Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı
4
Kozlu'da 'Eşime neden baktın?' tartışması: Genç bıçaklanarak öldü, zanlı tutuklandı
5
Türkeli Sahil Yolu Hizmete Açıldı: 2,1 km ve 80 Dönüm Yeni Alan
6
Kırıkkale'de akaryakıt istasyonunda kaza: 1 ölü, 1 ağır yaralı
7
Şanlıurfa Bozova'da Tır Devrildi: Sürücü Ömer Açıkalın Hayatını Kaybetti

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama