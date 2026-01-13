Marmaris'te Mercedes Tamiri Skandalı: Turizmci 830 Bin TL Zarar İddia

Metin Elikçi, Marmaris'te özel serviste yapılan tamirlerin sahte ve eksik olduğunu, Mercedes aracında 830 bin TL zarara uğradığını iddia ederek hukuki süreci başlattı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:54
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 14:07
"Su kaçağı" uyarısı yüzünden başlayan mağduriyet hukuka taşındı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde yaşayan turizmci Metin Elikçi, Mercedes marka lüks aracında ekranında yanan "su kaçağı" uyarısının ardından götürdüğü özel serviste yaşadığını iddia ettiği uzun ve maliyetli tamir sürecini mahkemeye taşıdı.

Elikçi, yaklaşık iki yıl önce aldığı 2015 model ikinci el Mercedes ile ilgili sorunların iki ay önce başladığını; aracını Marmaris Sanayi’sine verdiğini, ustanın aracı farklı tarihlerde teslim alıp geri verdiğini ancak arızanın tekrarladığını anlattı. Sanayide aracın yaklaşık 20-25 gün kaldığını belirtti.

Elikçi’nin iddiasına göre motorun İzmire gönderildiği ve kapsamlı bir tamirat yapıldığı belirtilerek kendisinden yaklaşık 250 bin lira talep edildi; ödeme IBAN yolu ile yapıldı ancak kendisine fatura verilmedi.

Aracın "tamir edildiği" söylenerek teslim edilmesinin ardından arıza yeniden ortaya çıkınca Elikçi, aracı bu kez Dalaman'daki yetkili servise götürdü. Burada yapılan incelemede motorun indirilmesi gerektiği belirtilirken 80 bin lira işçilik bedeli istendi. Yetkili servisin raporuna göre Marmaris'te yapıldığı söylenen işlemlerin büyük bölümü aslında yapılmamış, bazı parçalar değiştirilmemiş ve bazı parçalar yan sanayi çıktı.

Bunun üzerine avukatı aracılığıyla adli süreci başlatan Elikçi, Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görevlendirilen heyetin araç üzerinde inceleme yaptığını ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı makine mühendislerinin rapor hazırladığını söyledi. Hazırlanan raporlarda, yapılmış gibi gösterilen işlemlerin gerçekte yapılmadığı ortaya konulduğunu belirten Elikçi, tüm belgelerin ve ödeme dekontlarının elinde bulunduğunu ifade etti.

Toplamda yaklaşık 830 bin lira zarara uğradığını ileri süren Elikçi, "Yan sanayi parçalar orijinal diye faturalandırıldı. Basit işlemler astronomik rakamlarla talep edildi. Şu an ciddi şekilde mağdurum" dedi.

Elikçi, benzer mağduriyetlerin yaygın olduğunu belirterek, Marmaris sanayi bölgesinde küçük parçalar ve basit işlemler için talep edilen yüksek tutarların birçok vatandaşı zor durumda bıraktığını savundu: "Benim gibi binlerce mağdur var. Konuyu adli sürece taşıdım, inşallah sonunda bir başarıya ulaşırız."

Konu ile ilgili yargı sürecinin devam ettiği bildirildi.

