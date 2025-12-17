DOLAR
42,72 -0,05%
EURO
50,08 0,23%
ALTIN
5.929,54 -0,18%
BITCOIN
3.721.005,34 0,64%

Marmaris’te 'Meydan Projesi' Tartışması: Esnaf ve Vatandaş Tepkili

Marmaris'te Acar Ünlü'nün marina bölgesindeki 'Meydan Projesi' esnaf ve vatandaşların tepkisini çekti; erişim, trafik ve çıkar iddiaları gündemde.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:36
Marmaris’te 'Meydan Projesi' Tartışması: Esnaf ve Vatandaş Tepkili

Marmaris’te 'Meydan Projesi' tartışması büyüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün marina bölgesinde hayata geçirmek istediği yeni kent meydanı projesi, bölgede faaliyet gösteren esnaf, taksici esnafı ve vatandaşların tepkisini çekti. Tepkilerin merkezinde projenin kamu yararı taşımadığı iddiası yer alıyor.

Tepkiler ve ulaşım endişeleri

Esnaf ve bölge sakinleri, projenin uygulanması halinde hem trafiğin tek giriş noktasının kapanacağını hem de günlük işleyişin ciddi biçimde aksatılacağını belirtiyor. Yayalaştırma kararının; çarşı karakolu, banka, kaymakamlık binası, üç farklı taksi durağı, Marmaris Liman Başkanlığı, günlük tur tekneleri, eczane ve turizm ofisi gibi kritik kurum ve işletmelere erişimi zorlaştıracağı vurgulanıyor.

Bölge halkı, bölgede halihazırda bulunan Atatürk Meydanı ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı nedeniyle üçüncü bir meydanın gereksiz olduğunu savunuyor; ayrıca yayalaştırmanın özellikle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar için erişilebilirlik sorunları yaratacağı belirtiliyor.

Kamu kaynakları mı kişisel çıkar mı?

Vatandaşlar bazı projeyi eleştirerek, Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün marina bölgesindeki kendisine ait taşınmazların değer artışını hedeflediğini iddia etti. Bu iddialar kapsamında, projenin adının kamu yararını amaçlamaktan çok kamu kaynaklarının kişisel değer artışına yönlendirildiği şeklinde yorumlandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, herkese karşı belediye başkanı tarafından hedef alındıkları ve zarar gördükleri iddiasında bulunarak, 19 Aralık Cuma günü meydanda toplanıp toplu bir basın açıklaması yapacaklarını açıkladılar.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ’NÜN MARİNA BÖLGESİNDE HAYATA GEÇİRMEK...

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ’NÜN MARİNA BÖLGESİNDE HAYATA GEÇİRMEK İSTEDİĞİ YENİ KENT MEYDANI PROJESİ, BÖLGEDE FAALİYET GÖSTEREN ESNAF, TAKSİCİ ESNAFI VE VATANDAŞLARIN TEPKİSİNE NEDEN OLDU. PROJENİN KAMU YARARI TAŞIMADIĞINI İDDİA EDEN ESNAFLAR BURADA ESAS AMACIN MARMARİS BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ’NÜN KENDİ TAŞINMAZININ DEĞERİNİ ARTTIRMAYI HEDEFLEDİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ.

MUĞLA’NIN MARMARİS İLÇESİNDE BELEDİYE BAŞKANI ACAR ÜNLÜ’NÜN MARİNA BÖLGESİNDE HAYATA GEÇİRMEK...

İLGİLİ HABERLER

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AFAD 16’ncı Kuruluş Yıl Dönümünü Eskişehir’de Kutladı
2
Bakanlık İnceleme Başlattı: Büyükçekmece Huzurevinde Şiddet İddiası
3
Kayseri'de Heimlich manevrası: Sosyal medyadan öğrenen nakliyeci bebeği kurtardı
4
İstanbul’da Yeni Nesil Suç Örgütüne 4 Operasyon: 25 Gözaltı, Kadın Tetikçiler Yakalandı
5
Malatya'da CHP'li Ergül Günaydın Partisinden İstifa Etti
6
Afyonkarahisar'da jandarma 1 milyon 200 bin TL değerinde 2 bin 200 şişe kaçak parfüm ele geçirdi
7
Aydın Köşk'te Kafa Kafaya Çarpışma: 2 Yaralı, Araçlar Küle Döndü

2026 KPSS Takvimi Açıklandı: Lisans, Önlisans, Lise ve DHBT Tarihleri

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alıyor: Başvuru Duyurusu Aralık 2025'e Bekleniyor

İBB Ücretsiz ALES ve DGS Kursları — Başvuru, Tarihler ve Şartlar

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi