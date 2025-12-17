Marmaris’te 'Meydan Projesi' Tartışması: Esnaf ve Vatandaş Tepkili

Marmaris’te 'Meydan Projesi' tartışması büyüyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün marina bölgesinde hayata geçirmek istediği yeni kent meydanı projesi, bölgede faaliyet gösteren esnaf, taksici esnafı ve vatandaşların tepkisini çekti. Tepkilerin merkezinde projenin kamu yararı taşımadığı iddiası yer alıyor.

Tepkiler ve ulaşım endişeleri

Esnaf ve bölge sakinleri, projenin uygulanması halinde hem trafiğin tek giriş noktasının kapanacağını hem de günlük işleyişin ciddi biçimde aksatılacağını belirtiyor. Yayalaştırma kararının; çarşı karakolu, banka, kaymakamlık binası, üç farklı taksi durağı, Marmaris Liman Başkanlığı, günlük tur tekneleri, eczane ve turizm ofisi gibi kritik kurum ve işletmelere erişimi zorlaştıracağı vurgulanıyor.

Bölge halkı, bölgede halihazırda bulunan Atatürk Meydanı ve 19 Mayıs Gençlik Meydanı nedeniyle üçüncü bir meydanın gereksiz olduğunu savunuyor; ayrıca yayalaştırmanın özellikle yaşlı, hasta ve engelli vatandaşlar için erişilebilirlik sorunları yaratacağı belirtiliyor.

Kamu kaynakları mı kişisel çıkar mı?

Vatandaşlar bazı projeyi eleştirerek, Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün marina bölgesindeki kendisine ait taşınmazların değer artışını hedeflediğini iddia etti. Bu iddialar kapsamında, projenin adının kamu yararını amaçlamaktan çok kamu kaynaklarının kişisel değer artışına yönlendirildiği şeklinde yorumlandığı ifade edildi.

Konuyla ilgili rahatsızlıklarını dile getiren vatandaşlar, herkese karşı belediye başkanı tarafından hedef alındıkları ve zarar gördükleri iddiasında bulunarak, 19 Aralık Cuma günü meydanda toplanıp toplu bir basın açıklaması yapacaklarını açıkladılar.

