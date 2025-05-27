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Marmaris'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Marmaris'te yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.05.2025 15:41
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 16:44
Marmaris'te Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın bir ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.

Bölgedeki yangın ihbarı üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait hava ve kara araçları derhal bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme ekipleri, alevleri kontrol altına almak için yoğun bir çaba harcıyorlar.

Yerel halkta tedirginlik yaratan yangınla ilgili güncel gelişmeler takip ediliyor. Marmaris’te yangınla ilgili durumu kontrol altına alma süreçleri devam etmekte.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle...

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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