Mart Ayında 13 İlde Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Mart ayının ilk 16 gününde Türkiye'de ortalama sıcaklık 10,2 derece ile tarihsel rekorlar kırıldı.

Yayın Tarihi: 23.03.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 23.03.2025 11:03
Mart Ayında 13 İlde Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede, mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15-16 Mart tarihinde yaşanan sıcak hava dalgası etkisiyle ülke genelinde milat sayılabilecek sıcaklıklar ölçüldü.

Bu ayın ilk 16 gününde ortalama sıcaklık 10,2 derece olarak kaydedilirken, bu değer mevsim normallerinin 2,5 derece üzerinde gerçekleşti. Mart ayı için belirlenen mevsim normalleri, ülke genelinde dikkat çekici bir şekilde aşılmış durumda.

En Yüksek Sıcaklıkların Yaşandığı İllere Dikkat!

Mart ayında en yüksek sıcaklıkların yaşandığı il ve ilçeler ise şu şekilde sıralanıyor:

  • Ordu: 34,8 °C
  • Adana: 33,3 °C
  • Osmaniye: 32,5 °C
  • Sinop: 32,2 °C
  • Denizli: 31,6 °C
  • İzmir: 31,1 °C
  • Kilis: 30,1 °C
  • Konya: 29,2 °C
  • Tekirdağ: 28,7 °C
  • Kastamonu: 28,5 °C
  • Edirne: 28,1 °C
  • Afyonkarahisar: 26,7 °C
  • Bingöl: 23,7 °C
  • Kozan: 34 °C
  • Antakya: 32 °C
  • Manavgat: 31 °C
  • Kuşadası: 30,6 °C
  • Yatağan: 30,4 °C
  • Edremit: 29,9 °C
  • Polatlı: 28,5 °C
  • Lüleburgaz TİGEM: 28,6 °C
  • Çermik: 28,1 °C
  • Tavşanlı: 29,5 °C
  • Siverek: 27,3 °C
  • Gökçeada: 26,8 °C
  • Adıyaman Gölbaşı: 26,6 °C
  • Beyşehir: 26 °C
  • Elbistan: 25,9 °C
  • Tomarza: 24,3 °C
  • Gerede: 24 °C

Bu rekor sıcaklık değerleri, iklim değişikliği ve mevsimsel anormalliklerin etkisine işaret ediyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başakşehir'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü
2
MHRS Üzerinden 2 Milyar Randevu Verildi
3
Kiev'e Hava Saldırısı: 3 Ölü, 8 Yaralı
4
Gazze İslam Üniversitesi: Soykırımın Gölgesinde Bir Eğitim Yuvası
5
Antalya'da Hafif Ticari Araç Devrildi: 2 Yaralı
6
TBMM Genel Kurulu Bu Hafta Emekli Bayram İkramiyesini Görüşecek
7
Palandöken'de Rekor Kar Kalınlığı: 140 Santimetre

Emeklilere Aylık 3.000 TL Sosyal Destek Müjdesi

Bursa'da Ücretsiz Fidan Dağıtımı Coşkuyla Devam Ediyor

Düzce'den Zam Müjdesi: Çilimli Belediyesi Çalışanlarına Yeni Maaş Artışı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!