Mart Ayında 13 İlde Sıcaklık Rekoru Kırıldı

Türkiye genelinde 13 il ve 17 ilçede, mart ayı sıcaklık rekoru kırıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, 15-16 Mart tarihinde yaşanan sıcak hava dalgası etkisiyle ülke genelinde milat sayılabilecek sıcaklıklar ölçüldü.

Bu ayın ilk 16 gününde ortalama sıcaklık 10,2 derece olarak kaydedilirken, bu değer mevsim normallerinin 2,5 derece üzerinde gerçekleşti. Mart ayı için belirlenen mevsim normalleri, ülke genelinde dikkat çekici bir şekilde aşılmış durumda.

En Yüksek Sıcaklıkların Yaşandığı İllere Dikkat!

Mart ayında en yüksek sıcaklıkların yaşandığı il ve ilçeler ise şu şekilde sıralanıyor:

Ordu: 34,8 °C

Adana: 33,3 °C

Osmaniye: 32,5 °C

Sinop: 32,2 °C

Denizli: 31,6 °C

İzmir: 31,1 °C

Kilis: 30,1 °C

Konya: 29,2 °C

Tekirdağ: 28,7 °C

Kastamonu: 28,5 °C

Edirne: 28,1 °C

Afyonkarahisar: 26,7 °C

Bingöl: 23,7 °C

Kozan: 34 °C

Antakya: 32 °C

Manavgat: 31 °C

Kuşadası: 30,6 °C

Yatağan: 30,4 °C

Edremit: 29,9 °C

Polatlı: 28,5 °C

Lüleburgaz TİGEM: 28,6 °C

Çermik: 28,1 °C

Tavşanlı: 29,5 °C

Siverek: 27,3 °C

Gökçeada: 26,8 °C

Adıyaman Gölbaşı: 26,6 °C

Beyşehir: 26 °C

Elbistan: 25,9 °C

Tomarza: 24,3 °C

Gerede: 24 °C

Bu rekor sıcaklık değerleri, iklim değişikliği ve mevsimsel anormalliklerin etkisine işaret ediyor.