Maryland'da 'Zizian' Suç Örgütü Lideri ve Üyesi Tutuklandı

Maryland'da 'Zizian' suç örgütünün elebaşı Jack LaSota ve bir üyesi Michelle Zajko tutuklandı, birkaç cinayetle bağlantılı oldukları iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:41
Maryland'da 'Zizian' Suç Örgütü Lideri ve Üyesi Tutuklandı

ABD'nin Maryland eyaletinde, sınır güvenliği personelinin öldürülmesinin ardından dikkat çekici bir gelişme yaşandı. 'Zizian' adıyla bilinen kült tarzı suç örgütünün elebaşı olduğu tahmin edilen Jack LaSota ve bir üyesi Michelle Zajko, yapılan operasyonla tutuklandı.

Maryland eyalet polisinin yaptığı açıklamaya göre, LaSota ve Zajko'nun, başkasının mülküne izinsiz girme ve araçta silah bulundurma suçlamalarıyla karşı karşıya olduğu bildirildi.

Ayrıca, 'Zizian' üyelerinin, 20 Ocak tarihinde Kanada sınırında, ABD sınır güvenliği personeli David Maland'ın ölümüne ve Vermont, Pensilvanya ile California eyaletlerinde toplam 5 cinayete karışmış olabilecekleri kaydedildi. Örgütün amacının tam olarak ne olduğu belirsizliğini korurken, radikal veganlıktan yapay zekaya kadar uzanan çeşitli konularda internet üzerinden yazılar yayımladıkları ifade edildi.

Açıklamada, LaSota'nın internet üzerindeki 'Ziz' takma adıyla, insanların beyin loblarının farklı değerlere ve cinsiyetlere sahip olabileceği ve bu nedenlerle genellikle birbirlerini öldürmek istediklerini savunduğu şiddet içerikli yazılar paylaştığı belirtildi.

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