Masiro Kanyonu: Yaz Sıcaklarında Serinlemenin Adresi

Masiro Kanyonu'nda Serinlemek İçin Doğanın Kucağına

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında yer alan Masiro Kanyonu, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin vazgeçilmezi haline geldi.

Doğal Güzellikleriyle Dikkat Çekiyor

Van’a 125 kilometre uzaklıkta bulunan bu doğal cennet, serin suları, zengin bitki örtüsü ve temiz havası ile ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Çatak, Pervari ve Beytüşşebap sınırları içinde bulunan yaklaşık 12 kilometrelik kanyondan akan berrak sular, çevresine ferahlık getiriyor.

Yürüyüş Yolu ile Kanyona Ulaşım

Kanyonun bulunduğu alana gelen yerli ve yabancı misafirler, araçla ulaştıkları noktadan sonra yemyeşil ağaçların arasındaki patikaları takip ederek kanyona erişiyorlar. Doğaseverler, serin havada yürüyüş yaparken kuş cıvıltıları eşliğinde doğanın tadını çıkarıyorlar.

Ziyaretçilerin Düşünceleri

Dicle Akıncı, arkadaşlarıyla kanyona geldiğini ve doğal güzelliklerin kendisini etkilediğini belirtiyor: "Kesinlikle buranın keşfedilmesi gerekiyor. Bu coğrafyadaki muazzam güzellikteki yerleri görmek için mutluyuz.”

Vadi Doğa Sporları Kulübü üyesi Hüseyin Demez ise, kanyonda yüzerek serinliğin tadını çıkardıklarını ifade ediyor: "Sıcak havada yürüyüş yapıp kanyonda suya girerek serinliğin tadını çıkarıyoruz.”

İlk defa kanyona gelen Yusuf Tarlan ise suyun derin olmaması açısından rahatlıkla yüzebildiklerini, buranın manzarasını çok beğendiğini dile getirdi. Doğanın sunduğu bu güzellikleri keşfetmek isteyenler için Masiro Kanyonu mükemmel bir rotadır.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.

Van, Siirt ve Şırnak sınırları arasında bulunan Masiro Kanyonu, sıcak havada serinlemek isteyenlere ev sahipliği yapıyor. Doğayla iç içe zaman geçiren ziyaretçiler, dik kayalar arasındaki kanyonda kendilerini berrak sulara bırakarak serinliyor.