Massachusetts Üniversitesi yurt binası silah sesleri üzerine tahliye edildi

Massachusetts Üniversitesi'ne ait yurt binası yakınında silah sesleri duyulması üzerine öğrenciler tahliye edildi; polis ve kampüs güvenliği geniş önlem aldı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 00:39
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 00:39
Massachusetts Üniversitesi yurt binası silah sesleri üzerine tahliye edildi

Massachusetts Üniversitesi yurt binası silah sesleri üzerine tahliye edildi

Boston polisi ve kampüs güvenliği hızla müdahale etti

Massachusetts Üniversitesi'ne ait bir yurt binasının yakınında silah sesleri duyulması üzerine kampüste geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve öğrenciler binadan uzaklaştırıldı.

Boston polisi, yapılan ihbarın ardından ilgili bölgede güvenlik güçlerini yoğunlaştırdığını açıkladı. Olay yerine giden ekiplerin, şüphe duyulan bölge ve çevresinde inceleme yaptığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kaydında, polisin ihbarın yapıldığı sokaktaki yurt binasındaki öğrencileri tahliye ettiği, kampüs çalışanları ve öğrencilerin elleri havada okul binasından ayrıldığı görüldü.

Okul yönetimi, ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, Dorchester'daki kampüs bölgesinde polisin bir olaya müdahale ettiğini ve detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Yaklaşık 15 bin öğrencisi olan üniversitedeki olayda, şu ana kadar herhangi bir yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli Başiskele'de Lojistik Depo Yangını — İtfaiye Müdahalesi Sürüyor
2
Zafer Sırakaya Midyat'ta: Yeni Midyat Projesi ve Süryanilerle Buluşma
3
Kuşadası Güzelçamlı'da Denizde Erkek Cesedi: Mehmet Çelik (66) Hayatını Kaybetti
4
Türkiye'nin BM Temsilcisi Ahmet Yıldız: İsrail'in Katar Saldırısı 'Alçakça' ve Hukuk İhlali
5
Kerkük'te Mevlid-i Nebi Haftası: 95 'Muhammed' Çocuğa Hediye
6
Rize'de Engebeli Arazide Yuvarlanan Suudi Turist Öldü
7
Ticaret Bakanı Ömer Bolat Denizli'de: İhracatın Yıldızları ve İl Başkanlıkları Ziyareti

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

İmar Hakkı Aktarımı Resmen Başladı: Tapu Sahipleri İçin Yeni Kurallar

Kütahya Belediyesi'nden Rekor: 95.000 TL'lik Promosyon Anlaşması

Konya Selçuk Üniversitesi'nden 450 Bin TL'ye Kadar Üniversite‑Sanayi Destek Paketi

Yozgat Belediyesi'nden 400 Öğrenciye Tam Donanımlı Çanta Desteği

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri