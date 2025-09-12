Massachusetts Üniversitesi yurt binası silah sesleri üzerine tahliye edildi

Boston polisi ve kampüs güvenliği hızla müdahale etti

Massachusetts Üniversitesi'ne ait bir yurt binasının yakınında silah sesleri duyulması üzerine kampüste geniş çaplı güvenlik önlemleri alındı ve öğrenciler binadan uzaklaştırıldı.

Boston polisi, yapılan ihbarın ardından ilgili bölgede güvenlik güçlerini yoğunlaştırdığını açıkladı. Olay yerine giden ekiplerin, şüphe duyulan bölge ve çevresinde inceleme yaptığı bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan bir video kaydında, polisin ihbarın yapıldığı sokaktaki yurt binasındaki öğrencileri tahliye ettiği, kampüs çalışanları ve öğrencilerin elleri havada okul binasından ayrıldığı görüldü.

Okul yönetimi, ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya platformundan yaptığı duyuruda, Dorchester'daki kampüs bölgesinde polisin bir olaya müdahale ettiğini ve detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını belirtti.

Yaklaşık 15 bin öğrencisi olan üniversitedeki olayda, şu ana kadar herhangi bir yaralanma olup olmadığı henüz bilinmiyor. Yetkililer, güvenlik önlemlerinin sürdüğünü ve gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.