Matteo Bocelli İstanbul'da Büyüleyici Bir Konser Verdi

Klasik ve modern pop müziği harmanlayan sanatçı Matteo Bocelli, "Summer Nights" turnesi çerçevesinde İstanbul'da müzikseverlerle bir araya geldi. Babası ünlü tenor Andrea Bocelli'den aldığı müzik eğitimiyle dikkat çeken genç sanatçı, Piu Entertainment organizasyonu ile Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Konsere Coşkulu Bir Başlangıç

Bocelli, konserine "For You" şarkısıyla başlayarak seyircileri kendine hayran bıraktı. Konserde "Luccica", "Dimmi", "Solo", "Can't Help Falling in Love", "Besame Mucho", "Quando Quando Quando", "Can't Take My Eyes Off You", "Tempo", "Honesty", "Anime Imperfette", "Chasing Stars", "Perfect Symphony", "If I Knew", "Fall On Me", "To Get To Love You" ve "Caruso" gibi eserleri seslendirdi.

İlk Performansı İçin Büyük Heyecan

Kendisine dinlemeye gelen kalabalığa "İyi akşamlar" diyerek selamlayan Bocelli, "İstanbul, nasılsınız? Bu benim burada ilk performansım. Çok heyecanlıyım. Umarım bu gece birlikte iyi zaman geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Çeşitli Müzikal Tercihler

İtalyanca ve İngilizce şarkılarla zenginleştirdiği repertuvarı hakkında konuşan sanatçı, "Bu tarzı seçtim çünkü Matteo'nun çocukluğunun müzik karışımını yansıtmak istedim. Samimi bir his vermek istedim. Büyüdüğüm ailede operanın önemli bir yeri vardı, Frank Sinatra ve Whitney Houston gibi dev isimlerden de etkiler aldım" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Hayranlarının Yoğun İlgisi

Bocelli, dinleyicileri arasında şarkı söyleyip dans ederek onlarla etkileşimde bulunurken, müzikseverlerin yoğun ilgisi dikkat çekti.

Matteo Bocelli Hakkında

Genç yaşına rağmen dünyanın en büyük sahnelerinde sahne alan Matteo Bocelli, müziğe olan tutkusunu çocuk yaşta piyano dersleri alarak geliştirdi. İlk konserini Roma'daki Kolezyum'da veren 27 yaşındaki sanatçının 2018'de babası Andrea ile seslendirdiği "Fall on Me" parçası, dünya çapında 400 milyonu aşkın dinlenme rakamına ulaştı.

Klasik ve modern pop müziği bir araya getiren sanatçı Matteo Bocelli, "Summer Nights" turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Klasik ve modern pop müziği bir araya getiren sanatçı Matteo Bocelli, "Summer Nights" turnesi kapsamında İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.