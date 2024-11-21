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Maurizio Cattelan'ın 'Komedi' Eseri 6,24 Milyon Dolarla Satıldı

İtalyan sanatçı Cattelan'ın 'duvara bantlanmış muz' eseri, New York'ta 6,24 milyon dolara alıcı buldu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:35
Maurizio Cattelan'ın 'Komedi' Eseri 6,24 Milyon Dolarla Satıldı

Maurizio Cattelan'ın Eseri Yine Şaşırttı

İtalyan heykel sanatçısı Maurizio Cattelan'ın 'Komedi' adını verdiği, duvara bantla yapıştırılmış muzdan oluşan eser, ABD'de 6,24 milyon dolara satıldı. Bu ilginç sanat eseri, 2019 yılında 120 bin dolara müzayedeye çıkarılmıştı.

Sotheby's Müzayede Evi'nde Açık Artırma

Cattelan'ın 'duvara bantlanmış muz' eseri, New York'taki Sotheby's Müzayede Evi'nde açık artırmaya sunuldu. Eser, kripto para platformu kurucusu Justin Sun tarafından satın alındı. Sun, basın açıklamasında bu eserin yalnızca bir sanat eseri olmadığını, aynı zamanda kripto para ile mizah dünyası arasında bir köprü olduğunu ifade etti.

Sun, 'Bu eser, gelecekte daha fazla düşünce ve tartışmaya ilham verecektir ve tarihin bir parçası olacaktır' şeklinde konuştu. Ayrıca, bu eseri yemeyi planladığını ve böylece sanat tarihi ile popüler kültürdeki yerini onurlandıracağını belirtti.

Orijinallik Sertifikası Detayı

Alıcılara verilen orijinallik sertifikasında, eserin çürümesi halinde muzu değiştirebileceği bilgisi yer alıyor. Cattelan, bu eser ile sanatta mizah anlayışını bir adım daha ileri taşıyor.

Sanatçının Diğer Çalışmaları

'Komedi', sanatçının Art Basel'in Miami'de düzenlenen sanat fuarında satışa sunulan eserleri arasında yer alıyordu. Cattelan'ın bu zamana kadar yaptığı üç eser, çoğunlukla 120 bin dolar fiyatla alıcı bulurken, üçüncü kopya için 150 bin dolar fiyat belirlenmişti.

Çalınan Altın Klozet

Ayrıca, Cattelan'ın 18 karat altından yaptığı klozet biçimli heykel 2019 yılında İngiltere'de sergilendiği Bleinheim Sarayı'ndan çalınmıştı. Sanatçı, çoğu zaman hiciv ağırlıklı heykel ve enstalasyon çalışmalarıyla tanınıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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