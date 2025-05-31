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Mavi Marmara Saldırısında Hayatını Kaybedenler Kahramanmaraş'ta Anıldı

Kahramanmaraş'ta, Mavi Marmara gemisine yönelik saldırının 15. yılında etkinlik düzenlendi. Yusuf Bülbül, saldırıyı kınadı ve şehitlere rahmet diledi.

Yayın Tarihi: 31.05.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 31.05.2025 15:42
Mavi Marmara Saldırısında Hayatını Kaybedenler Kahramanmaraş'ta Anıldı

Mavi Marmara Saldırısı 15. Yılında Anıldı

Kahramanmaraş Platformu, İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi.

Etkinlik Detayları

Kahramanmaraş'taki Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde bir araya gelen kalabalık grup, dev Türk bayrağı açarak "Mavi Marmara Ümmetin Onurudur" yazılı pankart sergiledi.

İnsan Hakları Vakfı'ndan Açıklama

Grup adına konuşan İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, 2010 yılında İsrail tarafından Gazze'ye insani yardım taşıyan gemiye uluslararası sularda saldırı düzenlendiğini hatırlatarak şunları ifade etti:

  • "Terörist İsrail, insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırarak 9 kardeşimizi şehit etti. Bir kardeşimiz ise 4 yıl boyunca komada kaldıktan sonra şehit oldu. Ayrıca 56 insani yardım gönüllüsü ağır şekilde yaralandı."

Bülbül, geçen yıl Mavi Marmara'nın yıl dönümünde Gazze'deki Mavi Marmara anıtının bombardıman ile yıkıldığını da hatırlattı.

Son Gelişmeler

Bülbül, son günlerde İHH'nın Gazze'deki yardım projelerinin yürütülmesinde görevli 5 personelin işgalci İsrail'in saldırıları sonucu şehit olduğunu, 2 personelin ise ağır yaralandığını söyleyerek:

  • "Mazlum Gazze halkına canı pahasına yardım ulaştırmaya çalışan insani yardım görevlilerini hedef alan bu alçak saldırıyı lanetliyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz."

Bülbül, "Terörist İsrail, bu saldırıların bizi özgür Gazze, özgür Kudüs ve özgür Filistin davamızdan asla geri attıramayacağını bilmelidir" dedi.

Dünya Genelinde Yaşanan Zulüm

Bülbül, dünya genelinde son iki yıl içinde tarihte eşi benzeri görülmemiş bir zulme tanıklık edildiğini belirtti. Yaklaşık 60 bin kişinin öldüğünü ve 125 bin kişinin yaralandığını ifade etti.

Kahramanmaraş Platformu, İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine...

Kahramanmaraş Platformu, İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılında etkinlik düzenledi.

Kahramanmaraş Platformu, İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine...

Kahramanmaraş Platformu, İsrail'in "Gazze Özgürlük Filosu"nda yer alan Mavi Marmara gemisine düzenlediği saldırının 15. yılında etkinlik düzenledi.

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