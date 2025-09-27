Mavi Vatan'da SİPER Çıkarması: MİDLAS ile İlk Uzun Menzil Atış Başarısı

MİDLAS üzerinden gerçekleştirilen ilk SİPER 1-D atışı başarıyla tamamlandı; Haluk Görgün ve Roketsan süreci paylaştı, TCG İstanbul entegrasyonu öncesi önemli adım.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:22
Mavi Vatan'da SİPER Çıkarması: MİDLAS ile İlk Uzun Menzil Atış Başarısı

Mavi Vatan'da SİPER Çıkarması: MİDLAS ile İlk Uzun Menzil Atış Başarısı

Milli dikey atım lançerinden gerçekleştirilen ilk SİPER atışı tamamlandı

Türk savunma sanayisinin "mavi vatan"da milli hava savunma kabiliyetini güçlendirme çalışmaları, uzun menzilli SİPER füzesiyle yeni bir aşamaya ulaştı. Milli Dikey Atım Lançer Sistemi (MİDLAS) üzerinden gerçekleştirilen ilk SİPER atışı başarıyla tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından atış testinin görüntüsünü paylaştı.

Görgün, paylaşımında şunları kaydetti:

"Başarı mavi vatanda yazıldı. Milli imkanlarla geliştirilen SİPER 1-D'nin, MİDLAS üzerinden gerçekleştirilen atışlı testi başarıyla tamamlandı. Bu başarıyla, kendi gemisinden, kendi lançerinden, kendi uzun menzilli hava savunma füzesini kullanabilen dünyadaki sayılı ülkeler arasındaki yerimizi daha da güçlendirdik. Başarıya katkı sunan Milli Savunma Bakanlığımıza, sahada her zaman yanımızda olan Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın kıymetli personeline, Başkanlığımız personeline ve tüm Roketsan mühendislerimize teşekkür ediyorum. Bugün yazılan bu gurur, aynı zamanda Deniz Kuvvetlerimizin kuruluş yıl dönümüne anlamlı bir armağan oldu. ️Kara, hava ve denizlerde tam bağımsız savunma hedefimize doğru azimle, kararlılıkla, mühendislerimizin alın teriyle…"

Roketsan'dan yapılan paylaşımda ise "Ülkemiz için üretmeye ve Silahlı Kuvvetlerimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

MİDLAS, geliştirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Türkiye'nin ilk milli fırkateyni TCG İstanbul'a entegre edilmişti. MİDLAS ile gemiden orta irtifa HİSAR-D RF füzesiyle başarılı atış testleri yapılmıştı. Bu son atışla birlikte, deniz platformlarından yapılabilen uzun menzilli milli hava savunma kabiliyetinde önemli bir adım daha atıldı.

