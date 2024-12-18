Mayotte Adası'nda Chido Kasırgası Nedeniyle Ölü Sayısı 31'e Yükseldi

Fransa'nın Hint Okyanusu'ndaki kolonisi Mayotte'da, Chido Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31'e yükseldi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, yetkililer, Chido Kasırgası'nın 14 Aralık itibarıyla Mayotte Adası'nda etkili olduğunu vurguladı. Ölenlerin sayısının önümüzdeki günlerde daha da artmasından endişe ediliyor. Bu sebeple, Ada genelinde 22.00-04.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor.

4 Aralık'ta düşen Michel Barnier hükümetinin Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Mayotte Adası'na gönderilen asker sayısının 700'ün üzerine çıktığını belirtti. Lecornu, hastaların Fransa'nın La Reunion adasına tahliye edildiğini de ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yarın Mayotte Adası'nı ziyaret etmesi bekleniyor.

Chido Kasırgası, 14 Aralık'ta, iklim krizinden olumsuz etkilenen Hint Okyanusu'ndaki başlıca adalardan biri olan Mayotte'u vurdu. Saatteki hızı 220 kilometreyi aşan kasırga, ciddi maddi hasara yol açarak birçok binayı ve derme çatma evi yıkmış durumda.

Mayotte'da, elektrik direkleri devrilirken, ağaçlar köklerinden söküldü. Ayrıca okul binaları, başkent Mamoudzou'daki hastane binası ve Mamoudzou Limanı da zarar gören yerler arasında bulunuyor.