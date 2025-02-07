MCG Towers Davasında Yargılama Devam Ediyor: 13 Sanık Ayakta

MCG Towers Davasında Yargılama Devam Ediyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde 14 kişinin ölümüne sebep olan 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasıyla ilgili dava sürüyor. İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuksuz yargılanan 13 sanığın duruşmasına devam edildi.

Duruşmada Kimler Bulundu?

Duruşmaya, başka bir suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar arasında yer alan proje mühendisi Yıldıray Ş, şantiye şefi Şule Ö, yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K, proje mimarı Meltem Y. ve tanık Cavit K duruşmada yer aldı. Ayrıca, avukatlar ve müştekiler de salonu doldurdu.

Müteahhit Ve Mühendisten Savunmalar

Müteahhit Mehmet Coşkun G, daha önceki ifadelerini tekrarladığını belirterek iddiaları reddetti. Sanıklardan proje mühendisi Yıldıray Ş, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek yaptığı işin doğru olduğunu savundu. Yıldıray, mal sahibinin yapı kullanım izni alınmadan yerleşime izin verdiği iddialarını öne sürdü ve "Ben mal sahibi, yapı denetimi ve belediyenin sorumlu olduğunu düşünüyorum. Eğer yerleşime izin verilmeseydi, o bina da depremde mağdur olan kimse olmayacaktı," diye ekledi.

Tanık İfadesi ve Müştekilerin Talepleri

Yapı denetim şirketi yetkilisi Sakin K ise suçlamaları reddetti. Tanık Cavit K ise 2019 yılında kapıcı olarak işe başladığı binada tadilat yapıldığına şahit olmadığını belirtti. Cavit K, "Binaya yapı denetim izni olmadan yerleşim yapıldığını ve dairelerin su aboneliği olmadığını" ifade etti.

Müştekiler, binanın eksikliklerini dile getirerek sanıkların tutuklu yargılanmalarını talep etti.

Duruşmanın Ertelenmesi

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 25 Haziran'a erteledi. Duruşma sonrasında, apartmanda yakınlarını kaybedenler ve avukatları adliye önünde bir açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki MCG Towers binası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılarak 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına devam edildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde 14 kişinin hayatını kaybettiği 17 katlı MCG Towers'ın yıkılmasına ilişkin davada, tutuksuz 13 sanığının yargılanmasına devam edildi.