Mdtistanbul'un Dans Gösterisi 'BİZ' Prömiyerini Gerçekleştirdi

Mdtistanbul'un 'BİZ' Dans Gösterisinin İlk Gösterimi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) çatısı altındaki Modern Dans Topluluğu Mdtistanbul, 'BİZ' adlı yeni dans gösterisinin prömiyerini gerçekleştirdi.

Gösterinin Teması ve Tasarımcılar

İDOB'un verdiği bilgiye göre, gösterim Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde yapıldı. 'BİZ', çoklukta birlik, empati ve evrensel etik kavramlarını derinlemesine sorguluyor.

Performans esnasında sahne alan üç dansçı, fiziksel temalarını kaybetmeden, farklı hareket formlarında, ikili diyaloglarla ve yalnız kaldıkları anlarla birleşim sergileyerek, dayanışma, çatışma, şefkat, şiddet, güç ve kırılganlık gibi zıt kavramlar arasında geçiş yapıyorlar.

Gösterinin Yaratıcıları

Gösterinin sahne tasarımı Bedirhan Dehmen, Canberk Yıldız, Cem Yıldız ve Mihran Tomasyan tarafından üstlenilmiş, ışık tasarımı Kerem Çetinel, kostüm tasarımı ise Günsu Sarı tarafından yapılmıştır.

Tekrar Sahnede

'BİZ' dans gösterisi, 28 Ekim tarihinde Süreyya Opera Sahnesi'nde tekrar seyirciyle buluşacak.