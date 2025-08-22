MEB, ‘81 İl AR-GE Ocak-Haziran 2025 Bülteni’ yayımlandı

Bültenin amacı ve kapsamı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), il milli eğitim müdürlüklerine bağlı AR-GE birimleri tarafından yürütülen faaliyetlerin görünürlüğünü artırmak ve deneyim paylaşımını desteklemek amacıyla bir bülten yayımladı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, il milli eğitim müdürlüklerine bağlı AR-GE birimleri, eğitim, bilim, kültür, sanat ve araştırma geliştirme alanlarında ulusal ve uluslararası gelişmeleri dikkate alarak, illerdeki eğitim öğretim faaliyetlerinin daha nitelikli ve verimli hale getirilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından hazırlanan ve “81 İl AR-GE Ocak-Haziran 2025 Bülteni” adıyla yayımlanan dokümanda, 81 ilde yürütülen eğitime dayalı projeler ve faaliyetler kapsamlı şekilde yer alıyor.

Bültende, AR-GE birimlerinin son dönemde hayata geçirdiği projeler, yenilikçi eğitim uygulamaları, öğretmen ve öğrencilere yönelik çalışmalar ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri detaylı olarak yer alıyor.

Hazırlanan bülten sayesinde illerde geliştirilen örnek projeler ve başarılı uygulamalar tüm paydaşlarla paylaşılırken, eğitimde yenilikçi yaklaşımların ülke genelinde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

AR-GE Bülteni, yılda iki kez yayımlanmaya devam edecek ve sadece bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda iller arasında deneyim aktarımını güçlendirecek bir platform olma niteliği taşıyarak eğitimde kalite ve verimliliğin artırılmasına katkı sunması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin konuya ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Milli Eğitim Bakanlığı olarak evlatlarımızı geleceğe en iyi şekilde hazırlamanın gayreti içindeyiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile akademik bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlere sahip, çağın ihtiyaçlarına uyum sağlayan nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Öğretmenlerimizin, yöneticilerimizin, öğrencilerimizin ve velilerimizin ortak emeğiyle hayata geçen her çalışma, daha güzel bir gelecek için büyük bir adımdır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”