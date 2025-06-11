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MEB Bakanı Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Bakan Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde Türkiye Yüzyılı için nesil yetiştirme hedefini vurguladı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 17:23
MEB Bakanı Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde Gelecek Vizyonunu Paylaştı

MEB Bakanı Tekin, Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde Gelecek Vizyonunu Paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ilk kez düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Festivali'nde konuştu. Tekin, "Bu ülkenin sorunlarını aşmış ve birbirine kenetlenmiş biçimde, önümüzdeki yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapacak şekilde yoğun çaba içerisinde çalışıp kuşak ve nesil yetiştirmeye devam edeceğiz," dedi.

Festivalin Önemi ve Hedefleri

Bakan Tekin, festivalin Başkent Millet Bahçesi'nde gerçekleştirildiğini belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sadece teknik eğitimle ilgilenen bir kurum olmadığını, aynı zamanda milli birlik ve beraberlik, ulusal refah ve kalkınma için bir kuşak inşa ettiğini ifade etti.

Tekin, eğitim faaliyetlerinin yalnızca zorunlu eğitim çağındaki çocuklarla sınırlı kalmayıp, toplumun her kesimine hitap ettiğini belirtti. "Hayat boyu öğrenme kapsamında gerçekleştirdiğimiz etkinliklerden biri de bugünkü festivalimizdir," diyerek, bu tür etkinliklerin kültürel değerleri koruma yönünde önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Gastronomi Liseleri ve Kurs Davetleri

Tekin, hayat boyu öğrenme programları hakkında bilgi vererek, yeni kurs başlıkları eklediklerini ifade etti. Özellikle Anadolu mutfağının geleneksel tariflerinin derlenmesi ve gastronomi liseleri kurulması konularına dikkat çekti. "Bizim hedefimiz, Türkiye'nin zengin yemek kültürünü yaşatacak şefler yetiştirmektir," diye ekledi.

Aile Eğitimi ve Öncelikler

2024-2025 eğitim öğretim yılında ailelerin eğitim süreçlerine daha aktif katılımı için Aile Okulu programına ebeveyn okulu eklemeleri yaptıklarını belirten Tekin, aile katılımının önemine dikkat çekti.

Yeni Bir Yetişkin Eğitimi Paradigması

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, festivalin 81 ildeki halk eğitimi merkezleriyle birlikte gerçekleştirildiğini ifade ederek, uluslararası standartlarda eğitim materyalleri geliştirdiklerini belirtti. Mete, yeni bir yetişkin eğitimi paradigması oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Festivalde, Bakan Tekin, "Yaşayan İnsan Hazinesi" unvanına sahip ustalara plaket takdim etti. Ayrıca, PIKTES Halk Oyunları Ekibi ve Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinin düzenlediği gösterilerle festival katılımcılara keyifli anlar yaşattı.

Festivalin, 13 Haziran'da sona ereceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Başkent Millet Bahçesi'nde ilk kez düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Festivali"nin açılış programına katılarak konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü...

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü koordinesinde Başkent Millet Bahçesi'nde ilk kez düzenlenen "Hayat Boyu Öğrenme Festivali"nin açılış programına katılarak konuşma yaptı.

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