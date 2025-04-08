MEB'den 2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumları için Atama Sonuçları

MEB, Öğretmen ve Yönetici Atama Sonuçlarını Duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 Yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına öğretmen atama ve yönetici görevlendirme sonuçlarını açıkladı.

Başvuru Süreci ve Sonuçlar

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına yönelik başvuru kılavuzu 5 Şubat tarihinde yayımlandı. Adayların, müdür ve müdür yardımcısı olarak atanmak üzere 12-17 Şubat tarihleri arasında elektronik ortamda yaptıkları başvuruların sonuçları belirlendi.

Atama ve Görevlendirme Tarihleri

Açıklamada, ataması gerçekleşen öğretmenlerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemlerinin 27 Haziran tarihinden itibaren, yöneticilerin ise 11 Temmuz tarihinden itibaren gerçekleştirilmesi gerektiği bildirildi.

Bu atama sonuçları, eğitim kurumlarının kalitesini artırmayı ve eğitim hedeflerine ulaşmayı amaçlarken, eğitim camiasındaki birçok kişi için de büyük bir heyecan kaynağı olmaktadır.