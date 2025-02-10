DOLAR
36 -0,02%
EURO
37,14 0,21%
ALTIN
3.361,84 -1,66%
BITCOIN
3.514.688,14 -1,44%

MEB'den LGS Hazırlığı İçin İkinci Örnek Soru Kitapçığı Yayınlandı

MEB, LGS'ye hazırlık amacıyla ikinci örnek soru kitapçıklarını yayımladı, toplam soru sayısı 90'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 13:56
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 13:56
MEB'den LGS Hazırlığı İçin İkinci Örnek Soru Kitapçığı Yayınlandı

MEB'den İkinci Örnek Soru Kitapçıkları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için hazırlanan ikinci örnek soru kitapçıklarını ve çözümlü videoları erişime sundu. Bu adımla birlikte, öğrencilerin sınava hazırlık aşamasında destek sağlamak amacı güdülüyor.

Örnek Sorular ve İçerikleri

2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik merkezi sınavın ilk örnek soru kitapçıkları daha önce yayımlanmıştı. İkinci kitapçıklar arasında Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 30 soru (her birinden 10 soru), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce alanlarından ise 15 soru (her birinden 5 soru) yer aldı. Böylece, 2024-2025 eğitim yılı için toplamda 90 soru öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu.

Bilimsel Süreç Becerileri

Bu örnek sorular, 8'inci sınıf müfredatında belirlenen konu başlıkları ve kazanımlarına dayanmaktadır. Soruların tasarımında, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerileri ölçülmektedir.

Çözümlü Videolar Ücretsiz Erişimde

Öğrenciler, soruların çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalından ulaşabiliyor. Bu şekilde, sınav sürecinde daha etkili bir çalışma yapmaları hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ultra Ortodoks Haham Dov Landau'dan Çarpıcı Açıklama: İsrail'in Araplar Tarafından Yönetilmesi Gerekir
2
İsrail Heyeti Doha'dan Döndü: Ateşkesin İkinci Aşaması İçin Müzakereler Devam Ediyor
3
Elon Musk: FEMA, Düzensiz Göçmenlere 59 Milyon Dolar Harcadı
4
Hamas Lideri Hayye: 'Trump ve Netanyahu'nun Planlarını Yok Edeceğiz'
5
Nikolay Valuyev Azerbaycan'da 'İstenmeyen Kişi' İlan Edildi
6
İzmir Bornova'da Pazarcılar Arasında Kanlı Kavga: 8 Gözaltı
7
Ada Halkı, İBB Önünde Turizm Yapılaşmasına Karşı Eylem Düzenledi

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

Ankara'dan Asgari Ücretlilere Müjdeli Destek Programı

Emekli Öğretmenlere Müjdeli Vergi Muafiyeti Düzenlemesi

Borç Yapılandırma Süresi 2025'e Kadar Uzatıldı!

2025 YKS Giriş Ücretlerine Şok Zam: Öğrenciler 450 TL Ödeyecek!

Eskişehir’e 608 Milyon TL Tarımsal Destek Müjdesi

2025’te Çalışan Annelere Aylık 25.808 TL Destek

Denizli Çameli'nde Asgari Ücret 32.000 TL'ye Yükseldi!