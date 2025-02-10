MEB'den LGS Hazırlığı İçin İkinci Örnek Soru Kitapçığı Yayınlandı

MEB'den İkinci Örnek Soru Kitapçıkları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için hazırlanan ikinci örnek soru kitapçıklarını ve çözümlü videoları erişime sundu. Bu adımla birlikte, öğrencilerin sınava hazırlık aşamasında destek sağlamak amacı güdülüyor.

Örnek Sorular ve İçerikleri

2024-2025 eğitim öğretim yılına yönelik merkezi sınavın ilk örnek soru kitapçıkları daha önce yayımlanmıştı. İkinci kitapçıklar arasında Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 30 soru (her birinden 10 soru), T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce alanlarından ise 15 soru (her birinden 5 soru) yer aldı. Böylece, 2024-2025 eğitim yılı için toplamda 90 soru öğrencilerin kullanımına sunulmuş oldu.

Bilimsel Süreç Becerileri

Bu örnek sorular, 8'inci sınıf müfredatında belirlenen konu başlıkları ve kazanımlarına dayanmaktadır. Soruların tasarımında, öğrencilerin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma ve eleştirel düşünme gibi bilimsel süreç becerileri ölçülmektedir.

Çözümlü Videolar Ücretsiz Erişimde

Öğrenciler, soruların çözümlerine MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmi YouTube kanalından ulaşabiliyor. Bu şekilde, sınav sürecinde daha etkili bir çalışma yapmaları hedefleniyor.