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MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

MEB, devamsızlık sorununa çözüm bulmak için bölgeler arası özel bir proje başlattı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 10:41
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 10:41
MEB'den Öğrencilere Umut: Devamsızlık İçin Yeni Proje Başlatıldı

MEB'den Okul Devamsızlığına Özel Proje

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), temel eğitimde devamsızlık oranlarının artışını önlemek amacıyla önemli bir adım atarak "Temel Eğitimde Devamsızlığın Azaltılması Projesi"ni hayata geçiriyor. Bu kapsamda, ekonomik zorluklar ve ailevi nedenlerle eğitimine devam edemeyen çocuklar için umut vadeden çözümler geliştirilecek.

Devamsızlık Verileri Üzerinden Özel Çözüm

MEB, devamsızlık sorununa köklü bir çözüm getirmek için e-Okul sistemi üzerinden elde edilen verileri analiz edecek. Devamsızlık oranları il, ilçe ve okul bazında incelenecek ve her bölgede karşılaşılan özgün sorunlar belirlenerek özel çözüm faaliyetleri geliştirecek.

17 İl Pilot Bölge Olarak Seçildi

Projenin ilk aşamasında, devamsızlık oranlarının yüksek olduğu 17 il pilot bölge olarak seçildi. Bu iller arasında; Adana, Ağrı, Bursa, Çankırı, Edirne, Hatay, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Konya, Muş, Şanlıurfa, Trabzon ve Yalova yer alıyor. Proje, üç yıl boyunca sürdürülecek ve elde edilen veriler doğrultusunda Türkiye geneline yaygınlaştırılacak.

Ekonomik Nedenlerle İlgili Çalışmalar

Son yıllarda yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve bazı ailelerin çocuklarının eğitimine yeterince önem vermemesi devamsızlık oranlarının artmasına yol açtı. Bu bağlamda MEB, sadece devamsızlığı tespit etmekle kalmayacak, aynı zamanda bu sorunların temelindeki sosyo-ekonomik faktörlere de odaklanacak.

Yeni proje, öğrencilere eğitim hakkının sağlanmasında önemli bir rol oynayarak, onların geleceğine olan katkıyı artırmayı hedefliyor.

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