MEB'den Şiddet Önleme Programı: Tüm Yöneticilere Eğitim Zorunluluğu

MEB'den Okullarda Şiddet Önleme Çalışmaları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yeni eğitim dönemi öncesinde, okullarda şiddeti önlemek amacıyla kapsamlı tedbirler alıyor. Okul yöneticileri ve öğretmenler, şiddet türlerinin önlenmesi konusunda hizmet içi eğitime tabi tutulacak.

Yeni Genelge Yayınlandı

Minister olan Yusuf Tekin imzasıyla yayımlanan genelge, her türlü şiddetin önlenmesi ve mağdurların korunması adına önemli bir çalışma olacaktır. Genelgede, özellikle afet ve acil durumlar gibi zorlu süreçlerde şiddet önleme hizmetlerinin sürekliliği üzerinde duruluyor.

Hizmet İçi Eğitimler

- Tüm okul yöneticileri, şiddetin önlenmesine yönelik mevzuatın etkin bir şekilde uygulanması için hizmet içi eğitim alacak.

- İl yürütme komisyonları, şiddete neden olabilecek risk faktörlerini tespit ederek gerekli tedbirleri alacak.

- RAM'lar, rehber öğretmeni olmayan okullarda da şiddeti önleyici faaliyetler gerçekleştirecekler.

Şiddet Önleme Faaliyetleri

Okullarda, öğretmenler, öğrenciler ve aileler arasında şiddet ve zorbalık konularında farkındalık yaratma çalışmaları yürütülecek. Ayrıca, dijital ortamlarda çocukların güvenliğinin artırılmasına yönelik programlar da uygulanacak.

Destek ve Kaynaklar

Bütün bu uygulamaların yanı sıra, bütçe, araç-gereç ve personel desteği sağlanacak. Ayrıca, okula gelen velilerin desteğini almak için aile işbirliği güçlendirilecek.

Özel Öğrenciler İçin Destek

Özel eğitim gerektiren durumlarda, öğrencilerin sosyal uyumunu artırmak için çalışmalar yapılacak. Bununla birlikte, açık öğretim öğrencileri de psikolojik danışma hizmetlerinden faydalanacak.

Sonuç

MEB, şiddet ile mücadelede ulusal ve yerel düzeyde işbirliğini artırarak, etkili bir koordinasyon sağlamayı hedefliyor. Eğitimin yaygınlaştırılması ve farkındalığın artırılması için çeşitli ortak projeler geliştirmek amaçlanıyor.