MEB'in Ekran Kullanımı Araştırması: 4. Sınıf Öğrencilerinin Dijital Alışkanlıkları Ortaya Çıktı

MEB'in 4. sınıf öğrencileri arasında yaptığı araştırma, dijital cihaz kullanımının eğitim üzerindeki etkilerini gözler önüne serdi.

Yayın Tarihi: 22.03.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 22.03.2025 11:49
MEB'in Ekran Kullanımı Araştırması: 4. Sınıf Öğrencilerinin Dijital Alışkanlıkları Ortaya Çıktı

MEB'in Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması Sonuçlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen "Dijital Dünyada Ekran Kullanımı Araştırması" sonucunda, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin dijital cihaz alışkanlıklarının eğitim süreçleri ve gelişim alanları üzerinde büyük etkiler yarattığı belirlendi. Araştırmaya, 3 bin 230 öğrenci katıldı.

Araştırmanın Detayları

Şubat ayında 17 büyükşehirdeki bilgisayar laboratuvarı bulunan okullarda gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına göre, öğrenciler dijital cihazlarını en çok yüzde 15,2 ile araştırma yapmak, yüzde 13,9 ile ödev yapmak ve yüzde 12,1 ile oyun oynamak için kullanıyor.

Dijital Cihazlarla İlgili Dikkat Çeken Veriler

Günlük dijital cihaz kullanım sürelerine yönelik elde edilen verilere göre, öğrencilerin yüzde 60'ı cihazlarını kapattıktan kısa bir süre sonra yeniden kullanma isteği duyuyor. Ayrıca, öğrencilerin yüzde 40,8'i, cihazlarını kapattıktan sonraki 1 saat içinde tekrar cihazlarına yöneliyor.

Öğrencilerin Dijital Cihaz Olmadan Geçirdiği Zaman

Araştırma sonucunda öğrencilerin yüzde 64,3'ünün dijital cihaz olmadan bir gün geçirmekte zorluk yaşadığı tespit edildi. Öğrencilerin büyük çoğunluğunun sosyal medya kullanımı ise dikkat çekiyor; yüzde 36,1'i sosyal medyayı hiç kullanmadığını belirtirken, geri kalanlar günde en az bir saat sosyal medya platformlarında vakit geçiriyor.

Öğrencilerin Duygusal Durumları

Dijital cihazların öğrencilerin fiziksel ve duygusal gelişimleri üzerinde olumsuz etkileri bulunuyor. Araştırmaya katılanların yüzde 64,6'sı cihazları ellerinden alındığında mutsuzluk, yüzde 48,5'i ise öfke hissediyor. Ayrıca, yüzde 64,5'i dijital cihaz kullanımının ardından yorgun hissettiğini ifade ediyor.

Sosyalleşme Alışkanlıkları

Öğrencilerin çoğu, dijital platformlarda akranlarıyla zaman geçirmeyi tercih ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 40,5'i dijital ortamda arkadaşlarıyla her zaman, yüzde 45,9'u ise bazen vakit geçirdiklerini belirtti.

Dijital Alanda Bilinçli Kullanımın Önemi

Bu araştırma, öğrencilerin dijital cihaz kullanım alışkanlıklarının onların günlük yaşam becerileri ve eğitim süreçleri üzerinde ciddi etkileri olduğunu gösteriyor. Bu bağlamda, bilinçli teknoloji kullanımı için stratejilerin geliştirilmesi, aile eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve dijital farkındalık çalışmalarının artırılması önerilmektedir.

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