MEB'in 'Maarif Çocuk' Dergisi 2. Sayısı Yayımlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın çıkarığı Maarif Çocuk Dergisi ikinci sayısıyla yayımlandı; Mete Gazoz söyleşisi, Yalvaç Ural yazıları, etkinlikler ve bulmacalar içeriyor.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:03
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hazırlanan Maarif Çocuk Dergisi ikinci sayısıyla çocuklarla buluştu. Dergi, Türkiye genelindeki çocukların hem akademik hem de kişisel gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen eğlenceli ve öğretici içeriklerle dikkat çekiyor.

Derginin doğuşu: Öğrenci önerisinden yayıma

Dergi fikri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Düzenleme Kurulu toplantıları sırasında ortaya çıktı. Kurula Türkiye'nin 81 ilinden katılan öğrenciler, kutlama etkinliklerinin planlanmasında aktif rol alarak çocuklara yönelik bir yayın hazırlanmasını önerdi. Bu öneri doğrultusunda, çocukların merakını uyandıracak ve hayal güçlerini geliştirecek bir dergi hazırlanmasına karar verildi.

İçerik: Söyleşi, yazılar, etkinlikler ve bulmacalar

İlk sayısı 23 Nisan kutlamaları kapsamında yayımlanan dergi, kısa sürede öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından yoğun ilgi gördü. İkinci sayıda öne çıkan içerikler arasında Mete Gazoz ile öğrencilerin gerçekleştirdiği ilham verici söyleşi, tatilde aileyle okunabilecek Yalvaç Ural'a ait üç yazı, eğlenceli ve öğretici İngilizce etkinlikler, sürükleyici hikayeler, bilgilendirici yazılar ve bulmacalar bulunuyor.

Erişim

Derginin ikinci sayısı, okuyucuların erişimine açıldı. İlgilenenler dergiye MEB'in internet sitesi üzerinden ulaşabilir.

