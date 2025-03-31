MEB, LGS 2025 Merkezi Sınavına İlişkin Merak Edilen Soruları Cevapladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 15 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek merkezi sınav hakkında merak edilen 31 soruyu yanıtladı. Bakanlık, bu bilgilere "2025 Yılı Merkezi Sınav Sıkça Sorulan Sorular" bölümünden erişilebileceğini duyurdu.

Yayımlanan kılavuz doğrultusunda, sınav sadece isteğe bağlıdır ve öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmamaktadır. Sınava başvurular, 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Merkezi Sınavın Uygulama Detayları

Yurt içi ve yurt dışında, 15 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek merkezi sınavın birinci oturumu Türkiye saati ile 09.30'da, ikinci oturumu ise 11.30'da başlayacaktır. İlk oturumda, sözel alandan toplam 50 soru yer alacak ve bu bölüm 75 dakika sürecektir. İkinci oturumda ise 40 soru ile sayısal alan değerlendirilecektir ve süre 80 dakika olacaktır.

Sınav İçeriği Hakkında Bilgiler

Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, ve yabancı dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecektir. İkinci oturum ise matematik ve fen bilimleri derslerinden 40 soru içerecektir.

Sınav giriş yeri ve diğer detaylar 4 Haziran 2025 tarihinde açıklanacak. Öğrencilerin, sınava katılabilmeleri için yanında fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve geçerli bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekmektedir.

Özel Eğitim İhtiyaçları ve Sonuçlar

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin, gerekli hizmetlerden yararlanabilmesi için okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, sınav sonuçları 11 Temmuz 2025 tarihinde MEB'in internet sitesinde yayınlanacak.

Tercih işlemleri ise 14-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Yerleştirme sonuçları ise 4 Ağustos 2025 tarihinde ilan edilecek. İlk ve ikinci nakil tercih başvuruları ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında alınacaktır.

Başvuru Süresinin Uzatılması

Öte yandan, merkezi sınav başvuru süreçlerinin 2-4 Nisan 2025 tarihindeki idari izin nedeniyle uzatıldığı belirtildi. Öğrencilerin mağduriyet yaşamamaları için başvuru süresi 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatılmıştır.