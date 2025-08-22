MEB 'Maarifin Yüz Akı' Dergisi 4. Sayısı: 'Aile' Teması — Başvuru Kılavuzu

MEB "Maarifin Yüz Akı" Dergisinin 4. Sayısı Tema Olarak "Aile"yi Seçti

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Maarifin Yüz Akı" dergisinin dördüncü sayısına ilişkin başvuru kılavuzu yayımlandı.

Dergi, öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticiler başta olmak üzere eğitim paydaşlarınca gerçekleştirilen iyi uygulamaları derleyerek Türkiye'nin dört bir yanında yürütülen çalışmaların görünürlüğünü artırmayı ve örnek teşkil etmesini amaçlıyor.

Dergi Teması ve Hazırlık Kriterleri

Yeni sayının teması, Cumhurbaşkanlığı tarafından duyurulan "Aile Yılı" kapsamında ifade edilen politika ve tedbir maddeleri ile ulusal ve uluslararası literatürde yer alan öneriler doğrultusunda belirlendi. Hazırlık sürecinde ayrıca "Milli Eğitim Bakanlığı 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılına İlişkin İş ve İşlemler" konulu genelge esas alındı.

Derginin dördüncü sayısında "aile" temalı, öğretmen, öğrenci ve yöneticiler tarafından hayata geçirilmiş örnek ve iyi uygulamalara yer verilecek.

Başvuru Süreci

Yayın hazırlıkları sürerken, derginin dördüncü sayısının başvuru kılavuzunu içeren resmi yazı 81 il milli eğitim müdürlüğüne gönderildi.

Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmen, öğrenci ve yöneticiler, bulundukları il milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, il milli eğitim müdürlükleri tarafından kurulacak en az 3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilecek. Öğrenci, öğretmen ve eğitim kurumları tarafından başvurular, 26 Eylül 2025-27 Mart 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Başvuru kılavuzuna MEB'in internet sitesi üzerinden ulaşılabilecek.