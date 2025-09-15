MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Eğitim Neferlerine Minnet Kampanyası" kapsamında öğretmen ve MEB personeline yönelik yeni bir indirim duyuruldu. Bakanlık, teknoloji markası Bilicra ile yapılan iş birliğiyle akıllı ev ve giyilebilir teknoloji ürünlerinde avantaj sağlıyor.

Kampanya Detayları

Kampanya 1-30 Eylül tarihlerinde geçerli olacak. Öğretmenler ve MEB personeli, Bilicra'nın resmi sitesi www.bilicra.com üzerinden yapacakları alışverişlerde yüzde 25 indirim hakkından yararlanabilecek.

Kampanya kapsamındaki ürün grupları şunlar:

Akıllı Saatler: Günlük aktiviteleri takip etme ve bildirimleri anında görme gibi özellikler sunan giyilebilir teknoloji ürünleri.

Akıllı Ev Cihazları: Evdeki aydınlatma, güvenlik ve diğer elektronik aletlerin uzaktan kontrolünü sağlayan yenilikçi ürünler.

Akıllı Evcil Hayvan Ürünleri: Evcil hayvan sahiplerinin hayatını kolaylaştıran ve dostlarının konforunu artıran teknolojik çözümler.

Nasıl Yararlanılır?

İndirimden faydalanmak isteyen eğitimcilerin, 30 Eylül tarihine kadar Bilicra'nın resmi web sitesi üzerinden alışveriş yapmaları yeterli olacak. Kampanya, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm öğretmenler ve diğer MEB personelini kapsıyor.

Bakanlığın bu girişimi, eğitim camiasına duyulan saygı ve minneti göstermek amacıyla öğretmenlerin sosyal ve ekonomik hayatına katkı sunmayı hedefliyor ve yeni iş birlikleriyle kapsamını genişletmeye devam ediyor.