MEB Yayımladı: Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), afet ve acil durum süreçlerinde yürütülecek psikososyal destek çalışmalarına ilişkin kapsamlı bir yol haritası içeren Afet ve Acil Durumlarda Psikososyal Destek Hizmetleri Kılavuzu'nu yayımladı.

Kılavuzun kapsamı

Kılavuz, afetlerin yalnızca fiziksel sonuçlarıyla değil, psikolojik ve sosyal etkileriyle de değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor. Çocuklar, ergenler ve yetişkinler üzerinde farklı düzeylerde etkiler bırakan afetlerin ardından, psikolojik sağlamlık ve başa çıkma becerilerinin güçlendirilmesi temel öncelik olarak belirlendi.

Kurumsal sorumluluklar ve işbirliği

Kılavuzda afet öncesi risk azaltma, müdahale ve iyileştirme süreçlerinde bakanlıklar, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının sorumlulukları ayrıntılı şekilde ele alınıyor. İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yanı sıra Türk Kızılayı, üniversiteler, yerel yönetimler ve diğer paydaşların afet yönetimindeki sorumluluklarına ve kurumlarla işbirliği kapsamında yapılacak çalışmalara yer veriliyor.

MEB'in görevleri

Bakanlığın görev ve sorumlulukları kapsamında okul temelli afet ve acil durum yönetim ekiplerinin oluşturulması, düzenli tatbikatların yapılması, psikolojik ilk yardım uygulamalarının hayata geçirilmesi ve öğrenci ile velilere yönelik farkındalık programlarının sürekliliğinin sağlanması vurgulanıyor.

Afet sonrası uygulamalar

Kılavuzda ayrıca afet sonrası dönemde geçici eğitim alanlarının kurulması, grup rehberliği oturumları, uzman yönlendirme mekanizmaları ve personele yönelik destek programlarının uygulanmasının önemi üzerinde duruluyor.

Kılavuzun temel mesajı

Hazırlanan kılavuz, afetlerin yalnızca kriz anında değil, öncesinde ve sonrasında da disiplinler arası işbirliğiyle yönetilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Psikososyal destek hizmetlerinin toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği, bireylerin toparlanma süreçlerine hız kazandırdığı ve uzun vadede toplumun afetlere karşı daha dayanıklı hale gelmesine katkı sunduğu vurgulanıyor.

Bakan Yusuf Tekin'in değerlendirmesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kılavuza özel kaleme aldığı yazıda afet ve krizlere yönelik müdahale çalışmalarının önemine değinerek şunları kaydetti:

MEB ailesi olarak bizler, afet ve kriz dönemlerinde en çok etkilenen gruplar arasında yer alan çocuklar ve gençlerin korunmasını, eğitimin sürekliliğini ve eğitim ortamlarının güvenliğini temel sorumluluklarımızın arasında görmekteyiz. Bu doğrultuda afet öncesi hazırlık süreçlerinden afet anında yapılacak müdahalelere, afet sonrası iyileştirme çalışmalarından izleme ve değerlendirme süreçlerine kadar geniş bir yelpazede önemli görevler üstlenmekte, psikososyal destek hizmetlerini etkin, sistematik ve sürdürülebilir bir şekilde yürütmekteyiz. Zorlayıcı yaşam olayları sonrası sunulan psikososyal destek hizmetleri kapsamında yürütülen müdahale çalışmaları açısından da psikolojik dayanıklılık ve stresle başa çıkma konusunda Bakanlığımızın ekipleri ülkemizin en güçlü ekipleri arasında yer almaktadır.

Kılavuz, eğitim camiası ve ilgili tüm paydaşlar için uygulamaya dönük rehberlik sunuyor.