Meclis Araştırma Komisyonu Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığı Ele Aldı

Meclis Araştırma Komisyonu, kadına yönelik şiddetle ilgili düzenlediği toplantıda, Kamu Başdenetçisi Akarca ve Kamu Denetçisi Yalçın'ı dinledi.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 20:35
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 20:35
Meclis Araştırma Komisyonu Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığı Ele Aldı

Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi İçin Mecliste Önemli Toplantı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu tarafından dinlendi. Toplantı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Şiddetin Kök Nedenleri Üzerine Analiz

Akarca, kadına yönelik şiddetin toplumda ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, bunun yalnızca mağdurları değil, aileleri ve toplumu olumsuz etkilediğini belirtti. Kadınlara karşı ayrımcılığın, bu tür şiddet olaylarını doğurduğuna dikkat çeken Akarca, şiddetin önlenmediği takdirde ayrımcılığın ve şiddet sarmalının karmaşık bir hale geleceğine ifade etti.

Başvurular ve Destek Mekanizmaları

Akarca, Kadın Cinayetlerini Pahalı bedellere mal olduğunu belirterek, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) olarak tüm çocukların başvurusuna açık tek kurum olduklarını aktardı. Bunu sağlayan sistemin, 18 yaş altı çocukların veli izni olmaksızın başvuru yapabilmesine olanak tanıdığını vurguladı.

Toplumsal Algılar ve Yasal Düzenlemeler

Akarca ayrıca, son yıllarda yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, yasal ceza artırımları ile sorunun çözülemeyeceğini vurguladı. Akarca, 6284 sayılı kanun gibi kadınları koruyacak düzenlemelerin var olduğunu ancak mevcut sorunların sosyolojik ve kültürel boyutlarının da ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

6 Bin 400 Denekle Yapılan Araştırmanın Sonuçları

Akarca, 2024 yılında bir kamu kuruluşu tarafından 6 bin 400 denekle yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma, kadın cinayetlerinin sebepleri arasında yetersiz eğitim ve ekonomik problemleri öne çıkardı.

Medyanın Rolü ve Şiddetin Normalleşmesi

Kamu Denetçisi Yalçın, medyanın şiddet olaylarına yaklaşımının toplumsal algıyı etkilediğini ve bu durumun şiddetin normalleşmesine yol açtığını ifade etti. Yalçın, medyanın daha sorumlu bir şekilde içeriği sunmasının önemine vurgu yaptı.

Sonuç ve Çözüm Önerileri

Toplantıda sunumlar yapıldıktan sonra, Akarca ve Yalçın komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayarak kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla ilgili mevcut durum ve çözüm önerilerinde bulundular.

İLGİLİ HABERLER

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Ekvator Ginesi Büyükelçisi Akeng'i Ağırladı
2
FETÖ'ye Yönelik Sınav Usulsüzlüğünde 7 Gözaltı Kararı
3
Çin'in Üç Yıldız Höyüğü Kalıntıları Ankara'da Sergileniyor
4
Çanakkale'de Restoratör Eşinin Ölümünde Tutuksuz Yargılama Kararı
5
Almanya'da 41 Parti Genel Seçimlere Onay Aldı
6
Çin'den AB'ye İşbirliği Mesajı: Temel Çıkar Çatışmamız Yok
7
TBMM Genel Kurulu'nda Muhalefetin Önerileri Reddedildi

Akbank'tan Yeni Yıl Fırsatları: 1250 TL ve 1500 TL Destek!

Milli Emlak'tan 80.000 TL'den Başlayan Tarım Arazi İhaleleri

Asgari Ücrete Yüzde 30'a Ek olarak Zam Müjdesi! Bakan Işıkhan'dan Önemli Açıklama

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!