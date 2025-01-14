Meclis Araştırma Komisyonu Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığı Ele Aldı

Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesi İçin Mecliste Önemli Toplantı

Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca ve Kamu Denetçisi Fatma Benli Yalçın, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu tarafından dinlendi. Toplantı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulki Cevizoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Şiddetin Kök Nedenleri Üzerine Analiz

Akarca, kadına yönelik şiddetin toplumda ciddi bir sorun olduğunu vurgulayarak, bunun yalnızca mağdurları değil, aileleri ve toplumu olumsuz etkilediğini belirtti. Kadınlara karşı ayrımcılığın, bu tür şiddet olaylarını doğurduğuna dikkat çeken Akarca, şiddetin önlenmediği takdirde ayrımcılığın ve şiddet sarmalının karmaşık bir hale geleceğine ifade etti.

Başvurular ve Destek Mekanizmaları

Akarca, Kadın Cinayetlerini Pahalı bedellere mal olduğunu belirterek, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) olarak tüm çocukların başvurusuna açık tek kurum olduklarını aktardı. Bunu sağlayan sistemin, 18 yaş altı çocukların veli izni olmaksızın başvuru yapabilmesine olanak tanıdığını vurguladı.

Toplumsal Algılar ve Yasal Düzenlemeler

Akarca ayrıca, son yıllarda yaşanan kadın cinayetlerine dikkat çekerek, yasal ceza artırımları ile sorunun çözülemeyeceğini vurguladı. Akarca, 6284 sayılı kanun gibi kadınları koruyacak düzenlemelerin var olduğunu ancak mevcut sorunların sosyolojik ve kültürel boyutlarının da ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

6 Bin 400 Denekle Yapılan Araştırmanın Sonuçları

Akarca, 2024 yılında bir kamu kuruluşu tarafından 6 bin 400 denekle yapılan araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Araştırma, kadın cinayetlerinin sebepleri arasında yetersiz eğitim ve ekonomik problemleri öne çıkardı.

Medyanın Rolü ve Şiddetin Normalleşmesi

Kamu Denetçisi Yalçın, medyanın şiddet olaylarına yaklaşımının toplumsal algıyı etkilediğini ve bu durumun şiddetin normalleşmesine yol açtığını ifade etti. Yalçın, medyanın daha sorumlu bir şekilde içeriği sunmasının önemine vurgu yaptı.

Sonuç ve Çözüm Önerileri

Toplantıda sunumlar yapıldıktan sonra, Akarca ve Yalçın komisyon üyelerinin sorularını yanıtlayarak kadına yönelik şiddet ve ayrımcılıkla ilgili mevcut durum ve çözüm önerilerinde bulundular.