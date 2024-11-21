Meclis Araştırma Komisyonu'nun Çocukları Koruma Görevi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Meclis Araştırma Komisyonu'na Üye Seçimleri
Çocukların korunmasıyla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.
Komisyonun Yönetimi
Komisyonun başkanlığına AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu seçilmiştir. Başkanvekili olarak AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, sözcü olarak AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ve katip üye olarak da MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık belirlenmiştir.
Komisyon Üyeleri
Komisyon, çeşitli parti ve illerden birçok milletvekili içerir:
- CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer
- AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş
- AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz
- CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara
- MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez
- CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi
- CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş
- AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü
- CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
- AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal
- AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın
- AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu
- AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan
- Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
- İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat
- DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın
- DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan
- AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu
Bu komisyon, çocukların korunmasına yönelik gerekli adımların atılması için önemli bir platform işlevi görecektir.
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