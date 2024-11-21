Meclis Araştırma Komisyonu'nun Çocukları Koruma Görevi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Meclis Araştırma Komisyonu'na Üye Seçimleri

Çocukların korunmasıyla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Komisyonun Yönetimi

Komisyonun başkanlığına AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu seçilmiştir. Başkanvekili olarak AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, sözcü olarak AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ve katip üye olarak da MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık belirlenmiştir.

Komisyon Üyeleri

Komisyon, çeşitli parti ve illerden birçok milletvekili içerir:

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş

AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara

MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan

Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın

DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan

AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu

Bu komisyon, çocukların korunmasına yönelik gerekli adımların atılması için önemli bir platform işlevi görecektir.

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