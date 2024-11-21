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Meclis Araştırma Komisyonu'nun Çocukları Koruma Görevi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Çocukların korunması amacıyla kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimleri Resmi Gazete'de duyuruldu.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 01:36
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 01:36
Meclis Araştırma Komisyonu'nun Çocukları Koruma Görevi Resmi Gazete'de Yayımlandı

Meclis Araştırma Komisyonu'na Üye Seçimleri

Çocukların korunmasıyla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonu'na üye seçimine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Komisyon, çocukların her türlü şiddet, ihmal ve istismardan korunarak akıl, ruh ve beden sağlıklarının gelişimi için gerekli tedbirleri belirlemek amacıyla oluşturulmuştur.

Komisyonun Yönetimi

Komisyonun başkanlığına AK Parti Aksaray Milletvekili Cengiz Aydoğdu seçilmiştir. Başkanvekili olarak AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, sözcü olarak AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas ve katip üye olarak da MHP Çankırı Milletvekili Pelin Yılık belirlenmiştir.

Komisyon Üyeleri

Komisyon, çeşitli parti ve illerden birçok milletvekili içerir:

  • CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer
  • AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş
  • AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz
  • CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara
  • MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez
  • CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi
  • CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş
  • AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Konal Süslü
  • CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu
  • AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal
  • AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın
  • AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu
  • AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan
  • Saadet Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap
  • İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat
  • DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın
  • DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan
  • AK Parti Rize Milletvekili Harun Mertoğlu

Bu komisyon, çocukların korunmasına yönelik gerekli adımların atılması için önemli bir platform işlevi görecektir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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