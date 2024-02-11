Meclis gündeminde bu hafta hangi konular görüşülecek? Sağlık teklifi bu hafta genel kurula sunuluyor

Enerji konusunda düzenleme yapmak için Meclis'te bu hafta çalışılacak. Teklifte, denizlerdeki ve göllerdeki yenilenebilir enerji santrallerinin kurulmasına izin veriliyor. Ancak içme-kullanma suyu sağlanan bölgeler ve Kıyı Kanunu'na göre sahil şeritleri bu durumdan muaf tutuluyor.

Türkiye'de üretilen ve farklı kaynaklardan getirilen doğal gaz, sıvılaştırma işlemiyle LNG haline getirilerek dünya pazarlarına sunulacak. Enerji verimliliğine yönelik projeler maddi olarak desteklenecek. Elektrik hizmetlerinin afet bölgelerinde aksamadan verilebilmesi için yeni düzenlemeler yapılacak.

YAN DAL UZMANLARINA EK ÜCRET TEKLİFİ MECLİS'TE GÖRÜŞÜLECEK

Enerji teklifi yasalaşınca, Genel Kurul'da sağlık teklifi ele alınacak. Bu teklif sayesinde, diş tabipleri muayenehanelerinde diş tabibi çalıştırabilecek. Acil tıp uzmanları yoğun bakım yan dalında, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları da sosyal pediatri yan dalında uzmanlaşabilecek.

Yan dal uzmanlarına daha fazla ücret verilerek teşvik edilecek. Ebelerin normal doğumu destekleyecek şekilde görevleri yenilenecek. Sağlık personeli bulmakta zorlanılan bölgelerde sözleşmeli çalışan sayısı 27 binden 36 bine yükseltilecek.



SEYAHAT ACENTELERİ İLE İLİGLİ KANUN TEKLİFİ MECLİS'E SUNULACAK

AK Parti'nin turist rehberliği ve seyahat acenteleriyle ilgili kanun teklifi, bu hafta Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu'nda görüşülecek. Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu toplantı yapacak. Salı ve çarşamba günleri ise Meclis'te siyasi partilerin grup toplantıları gerçekleşecek.