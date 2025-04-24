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Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski milletvekili Mehmet Sabri Güner için Meclis'te düzenlenen cenaze törenine birçok önemli isim katıldı.

Yayın Tarihi: 24.04.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 12:31
Meclis'te Mehmet Sabri Güner İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Eski Milletvekili Mehmet Sabri Güner İçin Tören Düzenlendi

Hayatını kaybeden 19. ve 20. dönem Kars Milletvekili Mehmet Sabri Güner için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Bu anlamlı törene, daha önceki dönemlerde birçok önemli görev üstlenmiş isimlerin de aralarında bulunduğu kalabalık bir katılım sağlandı.

Katılımcılar

Törende, Güner'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun, TBMM İdare Amirleri Sermet Atay ve Uğur Bayraktutan, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, eski başbakan Tansu Çiller, eski TBMM Başkanları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, milletvekilleri ve Meclis personeli yer aldı.

Cenaze Programı

Güner'in cenazesi, bugün Cebeci Asri Mezarlığı içindeki İsmet Oğultürk Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığında toprağa verilecek.

Hayatı ve Karşıt Yapısı

1949 yılında Kars'ta doğan Mehmet Sabri Güner, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Doğru Yol Partisi'nden 19. ve 20. dönem milletvekilliği yapan Güner, evli ve üç çocuk babasıydı.

Hayatını kaybeden 19. ve 20. dönem Kars Milletvekili Mehmet Sabri Güner için Meclis'te cenaze...

Hayatını kaybeden 19. ve 20. dönem Kars Milletvekili Mehmet Sabri Güner için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Hayatını kaybeden 19. ve 20. dönem Kars Milletvekili Mehmet Sabri Güner için Meclis'te cenaze...

Hayatını kaybeden 19. ve 20. dönem Kars Milletvekili Mehmet Sabri Güner için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

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