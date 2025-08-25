MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

MediaMarkt'ta "Yeni Teknolojilerle Okula Dönüş" kampanyası: Son 1 gün

Okula dönüş heyecanı MediaMarkt'ta doruğa çıktı. Öğrenci ve velilerin yoğun ilgi gösterdiği kampanya, MediaMarkt Türkiye tarafından ekonomik ve verimli bir alışveriş fırsatı sunmak üzere başlatıldı. Yapılan açıklama kapsamında MediaMarkt okul kampanyası için son 1 gün kaldı.

Günümüz eğitim ortamında teknolojik ürünler lüks olmaktan çıkıp temel bir ihtiyaç haline geldi. Bu farkındalıkla hareket eden perakendeci, okul alışveriş listelerinin başında yer alan ürünleri uygun fiyatlarla tüketiciye ulaştırıyor. Kampanya, Türkiye genelindeki 102 mağazası, mobil uygulaması ve online satış platformunda eş zamanlı olarak devam ediyor.

Kampanya Detayları

"Yeni Teknolojilerle Okula Dönüş" kampanyası, öğrencilerin ve ailelerin dijital eğitim ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanıyor. 25 Ağustos Pazar günü sona erecek indirimler; dizüstü bilgisayar, tablet, yazıcı ve akıllı aksesuarlar gibi temel ürünlerde fırsatlar sunuyor. Popüler ürünlerde stokların hızla tükenebileceği uyarısıyla hızlı karar almak önem taşıyor.

Ders çalışma ve proje hazırlama süreçleri için yüksek performanslı dizüstü bilgisayarların yanı sıra, yurt veya ev hayatını kolaylaştıracak küçük ev aletleri ve güvenlik çözümleri de kampanyada yer alıyor. Özellikle üniversiteye yeni başlayacak öğrenciler için çay makinesinden tost makinesine, güvenlik kameralarından klavyelere kadar geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor.

Öne Çıkan Ürünler ve Fiyatlar

HP 14-ep1025nt Dizüstü Bilgisayar: Güçlü Core Ultra 7-155H işlemcisi, 16 GB RAM ve 512 GB SSD depolama alanıyla akademik görevlerin üstesinden gelmeye hazır bu model, 39.999 TL'lik kampanya fiyatıyla öne çıkıyor.

Arzum AR 2001 Izgara ve Tost Makinesi: Öğrenci evlerinin ve yurt odalarının vazgeçilmezi olan bu pratik ürün, 5.999 TL fiyatıyla listede yer alıyor.

Philips HD7301 Çay Ustası: Ders aralarında veya uzun çalışma gecelerinde yardımcı olacak pratik çay makinesi, 2.999 TL ile satışta.

TP-LINK Tapo C200 Güvenlik Kamerası: Yurt odası veya paylaşımlı öğrenci evleri için akıllı güvenlik çözümü sunan bu kamera, 999 TL fiyat etiketiyle dikkat çekiyor.

Logitech K120 Kablolu Türkçe Q Klavye: Uzun ödev ve makale süreçlerinde konfor ve dayanıklılık arayanlar için temel bir ihtiyaç olan bu klavye, 479 TL olarak kampanya kapsamında satışta.

Okul alışverişini teknolojiyle güçlendirmek isteyenlerin, fırsatları kaçırmamak için kampanya bitiş tarihine ve stok durumlarına dikkat etmesi öneriliyor.