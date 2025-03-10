Mehmed: Fetihler Sultanı'ndan Tarihi Anlar Ekranda

TRT 1'in dizisi 'Mehmed: Fetihler Sultanı', Fatih Sultan Mehmed'in Haliç'i fethetme anını ekrana taşıyor.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 14:46
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 15:49
Mehmed: Fetihler Sultanı'ndan Tarihi Anlar Ekranda

Mehmed: Fetihler Sultanı'ndan Tarihi Anlar Ekranda

TRT 1'in büyük ilgi gören dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı, bu hafta izleyicilerini İstanbul'un fethinin çarpıcı anlarından birine götürüyor.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Fatih Sultan Mehmed'in dahiyane stratejisiyle Osmanlı donanmasının gemilerini karadan yürüterek Haliç'e indirdiği anlar, dizinin yarın 20.00'de yayınlanacak bölümünde gösterilecek.

Tarihi sahneyi gerçeğe en yakın şekilde yansıtabilmek için yapım ekibi büyük bir prodüksiyona imza attı. Dönemin koşullarına bire bir uygun inşa edilen özel platformlar, yüzlerce oyuncunun katılımıyla gerçekleştirilen büyük çaplı çekimlerle bir araya geldi.

Yine, titizlikle hazırlanan görsel efektler sayesinde izleyicilere tarihin içinde yaşanan bir anı deneyimleme fırsatı sunulacak. Fatih'in sarsılmaz kararlılığı, Osmanlı askerlerinin azmi ve düşmanı hayrete düşüren bu stratejik hamle, sinematografik açıdan büyüleyici bir şekilde izleyiciye aktarılacak.

TRT 1'in ilgi gören dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", bu hafta izleyicileri İstanbul'un fethinin...

TRT 1'in ilgi gören dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", bu hafta izleyicileri İstanbul'un fethinin çarpıcı anlarından birine götürecek.

TRT 1'in ilgi gören dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", bu hafta izleyicileri İstanbul'un fethinin...

TRT 1'in ilgi gören dizisi "Mehmed: Fetihler Sultanı", bu hafta izleyicileri İstanbul'un fethinin çarpıcı anlarından birine götürecek.

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