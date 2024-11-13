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Mehmet Aypek Cinayetinde Müebbet Hapis Kararı Çıktı

Eski ATO Başkanvekili Mehmet Aypek'in cinayetinde koruması Halil Gani Güngör'e müebbet hapis cezası verildi.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:48
Mehmet Aypek Cinayetinde Müebbet Hapis Kararı Çıktı

Halil Gani Güngör Müebbet Hapse Mahkum Edildi

Eski Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanvekili Mehmet Aypek'in cinayetine ilişkin yargılanan koruması Halil Gani Güngör, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Dava, Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma Detayları

Mahkeme duruşmasında tutuklu sanık Halil Gani Güngör ve taraf avukatları hazır bulunurken, igdianamede yer alan ancak dosyadan vareste tutulan sanık İbrahim Güngör duruşmaya katılmadı. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakları okuduktan sonra son söz için sanık Güngör'e söz verdi.

Güngör, önceki savunmalarını tekrar ederek beraatini talep etti. Avukatların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, hükmü açıkladı.

Davanın Geçmişi

İddianamede, Aypek'in 25 Nisan 2023 tarihinde Çankaya ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki iş yerinde şoförü Halil Gani Güngör tarafından tabancayla öldürüldüğü belirtilmişti. Cinayet sırasında iş yerinin etrafında olan İbrahim Güngör'ün ise cinayete yardım ettiği savunulmuştu.

Halil Gani Güngör'ün "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, oğlu İbrahim Güngör'ün aynı suça yardımdan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Ancak, İbrahim Güngör'ün beraatine hükmedildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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