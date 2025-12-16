DOLAR
Mehmet Nuri Ersoy: "Dil bir milletin hafızası, vicdanı ve yüreğidir" — 2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri

Bakan Ersoy, 2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri'nde Türkçenin milletin hafızası ve vicdanı olduğunu vurguladı; akademik, edebi ve kültürel katkılar ödüllendirildi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 13:48
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 13:54
Mehmet Nuri Ersoy: "Dil bir milletin hafızası, vicdanı ve yüreğidir"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ankara Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen 2025 Türk Diline Hizmet Ödülleri Töreninde yaptığı konuşmada Türkçenin önemine dikkat çekti.

Tören ve ödüller

Tören, Türkçenin korunması, geliştirilmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunan akademik, edebi ve kültürel çalışmaları onurlandırdı. Bakan Ersoy, Türk dili alanında öne çıkan kişi ve kurumlara ödüllerini takdim etti.

Bakan Ersoy'un vurguları

"Dil, bir milletin sadece iletişim aracı değil; hafızası, vicdanı ve yüreğidir." diyen Ersoy, sevinçlerimizi, kederlerimizi, umutlarımızı ve geçmişten geleceğe taşıdığımız mirası dilimizle yaşattığımızı belirtti ve Türkçeye hizmet etmenin aynı zamanda bu topraklara ve ortak kültürel birikime hizmet etmek olduğunu ifade etti.

Ersoy, sınıflarda harfleri kelimeye, kelimeleri cümleye dönüştüren öğretmenleri, dilin inceliklerini araştıran bilim insanlarını ve dil emekçilerini saygıyla andı. Türkçeye yapılan emeğin çoğu zaman görünmez ancak paha biçilemez olduğunu vurguladı.

Konuşmasında Kaşgarlı Mahmut, Ali Şir Nevai ve Yunus Emre gibi isimlere atıfta bulunan Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde kurulan Türk Dil Kurumunun Türkçenin sadeleşmesi ve bilimsel olarak incelenmesinde tarihi bir rol üstlendiğini hatırlattı.

"Dil, bir milletin hem hafızası hem de kalbidir." sözleriyle Bakan, Türkçenin korunması, geliştirilmesi ve doğru kullanılması için emek veren herkese teşekkür etti ve Bakanlık olarak bu çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

Programın kapanışı

Törene Bakan Ersoy'un yanı sıra Türk coğrafyasından çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı. Program, ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

