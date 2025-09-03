Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti

Mehmet Şimşek, ağustos dış ticaret verilerini değerlendirdi

Altın ve enerji hariç ihracatta yıllık artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı dış ticaret verilerini NSosyal hesabından paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, geçen ay dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Paylaşımında ayrıca şu bilgileri verdi: Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Buna karşın altın ve enerji hariç ihracat yıllık yüzde 1,2 arttı.

“Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor.”

Şimşek'in değerlendirmesi, dış ticaret verilerinin sektörel ayrışma gösterdiğini ve özellikle altın ile enerji kalemleri dışında olumlu sinyaller verdiğini ortaya koyuyor.