DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
48,07 -0,2%
ALTIN
4.705,13 -0,64%
BITCOIN
4.591.554,31 -0,13%

Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti

Bakan Şimşek, ağustos dış ticaret verilerinde altın ve enerji hariç ihracatın yıllık yüzde 1,2 arttığını, dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 16:59
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 16:59
Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti

Mehmet Şimşek, ağustos dış ticaret verilerini değerlendirdi

Altın ve enerji hariç ihracatta yıllık artış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ağustos ayı dış ticaret verilerini NSosyal hesabından paylaştı ve değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, geçen ay dış ticaret açığının 87,5 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Paylaşımında ayrıca şu bilgileri verdi: Takvim etkisi ve geçen aylarda öne çekilen talep nedeniyle ağustos ayında ithalat yıllık yüzde 3,9, ihracat yüzde 0,9 azaldı. Buna karşın altın ve enerji hariç ihracat yıllık yüzde 1,2 arttı.

“Küresel ekonomideki belirsizliklerin azalması, paritedeki olumlu görünüm ve enerji fiyatlarındaki düşük seyir dış dengemiz açısından olumlu bir konjonktüre işaret ediyor.”

Şimşek'in değerlendirmesi, dış ticaret verilerinin sektörel ayrışma gösterdiğini ve özellikle altın ile enerji kalemleri dışında olumlu sinyaller verdiğini ortaya koyuyor.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire
2
Hokkaido'da 'Sahte Astronot' Dolandırıcılığı: 1 Milyon Yen Kaybı
3
Afyonkarahisar'da Köylülerin Lavanta Geliri Köy Bütçesine Dönüyor
4
Ankara Akköprü'de Elektrikli Skuter Valizle Trafikte Tehlike
5
Mehmet Şimşek: Ağustos Dış Ticaretinde İyileşme İşareti
6
İsrail'in Paris Büyükelçisi Zarka'dan Küresel Sumud Filosu'na 'hayatta kalın' yorumu — Tepkiler büyüyor
7
Adana'da 124 Ruhsatsız Tüfek Ele Geçti: İşletme Sahibine 8 Yıla Kadar Hapis İstemi

e-Devlet'te Yeni Hizmet: Elektrik Arıza İhbarı Başladı

Siirt'te İcradan Satılık: 2024 Volkswagen Taigo ve Merkezde 3+1 Daire

Okul Zili Çalmadan Destek Zili: Kırtasiye ve Beslenme Desteği açıklandı

Garanti BBVA 'Garantili Ödeme' ile vade sorununu çözüyor

Kayserililer Dikkat: 9 Eylül'de Milli Emlak'tan Yeni İhale Açıklandı

Samsun'da Tamamen Ücretsiz DYK Kursları 8 Eylül'de Başlıyor

KOSGEB'de Rekor: Genç Girişimcilerin İş Kurma Başvuruları %34 Arttı

Motorine büyük zam geliyor: 55 TL Yolculuğu Başladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor