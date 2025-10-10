Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi: Doktor, Kuyumcu, Galerici, Emlakçı Mercek Altında

Mehmet Şimşek liderliğinde kayıt dışıyla mücadele kapsamında doktor, kuyumcu, galerici ve emlakçılara 'yıllık harç' eklenmesi planlanıyor; beyan gelirleri sorgulanıyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 10:15
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:15
Mehmet Şimşek'in Yeni Vergi Hamlesi Kayıt Dışı ile Mücadeleyi Sertleştiriyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek öncülüğünde alınan yeni kararlar, bakanlığın kayıt dışı ekonomiyle mücadelesindeki kararlılığını sürdürüyor. Bakanlık, özellikle gelirlerle beyan edilen matrah arasındaki uyumsuzluklar nedeniyle bazı meslek gruplarını yakından incelemeye aldı.

Kimler Mercek Altında?

Bakanlığın analizleri, yüksek gelirle anılan ancak beyanlarda düşük rakamlar görülen meslek gruplarını öne çıkardı. Listenin başında doktorlar, kuyumcular, oto galericiler ve emlakçılar bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, hedefini "Vergide sıfır kaçak" olarak belirledi.

Beyan Edilen Gelirler Gerçeklikten Uzak

Maliye’nin paylaştığı rakamlar, beyan edilen gelirlerin sektörlerin gerçek ekonomik hacmini yansıtmadığını gösteriyor. Verilere göre;

Emlakçıların beyan ettiği aylık brüt gelir: 5.226 TL.

Oto galericilerin aylık beyanı: 7.842 TL.

Kuyumcuların aylık brüt geliri: 42.360 TL.

Özel muayenehaneleri olan doktorların beyan ettiği aylık brüt gelir: 61.031 TL.

Listenin devamında yer alan erkek kuaförleri için 3.633 TL, kadın kuaförleri için 4.729 TL gibi beyanlar da bakanlığı harekete geçirdi.

Hem Gelir Vergisi Hem de Yıllık Harç

Düşük matrah beyanının önüne geçmek amacıyla, bu sektörlerde faaliyet gösteren mükelleflere ek bir yükümlülük getirilmesi planlanıyor. Bu düzenlemenin mevcut gelir vergisi sistemine ek olarak uygulanacak "yıllık harç" şeklinde olması öngörülüyor. Buna göre, mükellefler hem gelir vergisi ödeyecek hem de mesleki faaliyetleri için yıllık harç ödemek zorunda kalacak.

Etkilenecek Kitle

Yeni düzenlemeden doğrudan etkilenmesi beklenen gruplar arasında Ticaret Bakanlığı yetki belgesiyle faaliyet gösteren yaklaşık 78 bin oto galerici, 86 bin emlakçı ve 13 bin kuyumcu ile 27 bini aşkın bireysel doktor yer alıyor.

Bakanlık yetkilileri, bu adımla vergi adaletinin güçlendirilmesini ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadeleyi amaçladıklarını belirtiyor.

