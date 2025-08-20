Meinl-Reisinger Odessa'da: Avusturya'dan Kiev'e Sürekli Destek

Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger, Ukrayna'nın Odessa bölgesindeki ziyaretinde mevkidaşı Andrii Sybiha ile bir araya gelerek Kiev'e verilen desteğin sürdürülmesini ele aldı.

Görüşmenin odağı: Destek ve ekonomik işbirliği

Avusturya Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Meinl-Reisinger, Odessa bölgesindeki temasları sırasında Ukraynalı yetkililerle, özellikle Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri İdaresi Başkanı Oleg Kiper ile görüştü. Taraflar, Ukrayna'ya sağlanan desteğin devam etmesi ve iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Görüşmede Meinl-Reisinger, Avusturya'nın Ukrayna'nın yanında durmaya ve kalıcı barış sağlanana kadar destek vermeye devam edeceğini vurguladı. Ayrıca, Avusturyalı şirketlerin özellikle enerji altyapısının yeniden inşasında sahip oldukları deneyim ve bilgi birikiminin Ukrayna için acil önem taşıdığını belirtti.

Ekonomi ve iş dünyası temasları

Meinl-Reisinger'in ziyareti kapsamında Avusturyalı şirket temsilcileriyle birlikte hareket ederek, Avusturya ve Ukrayna iş dünyasından temsilcilerle de görüş alışverişinde bulundu. Toplantılarda öncelik, yeniden yapılandırma sürecinde işbirliği ve enerji altyapısının güçlendirilmesine verildi.

Avusturya'nın resmi açıklaması, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştirme ve Kiev'e yapılan desteğin sürdürülebilirliğini sağlama amacını taşıdığını ortaya koydu.