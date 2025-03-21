Mekke'de Sağanak Yağışlar Kabe'yi Güzelleştirdi

Mekke'deki sağanak yağışlar, Kabe'de etkileyici manzaralar oluşturdu ve umrecilerin ibadetlerini renklendirdi.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 00:05
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 00:05
Mekke'de Sağanak Yağışlar Kabe'yi Güzelleştirdi

Mekke'de Sağanak Yağışların Güzellikleri

Mekke-i Mükerreme'de etkili olan sağanak yağışlar, Kabe-i Muazzama'nın etrafında muhteşem görüntüler meydana getirdi. Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA tarafından yayımlanan bilgilere göre, ülkenin genelinde sağanak yağışlar yaşandı.

Mekke ve Medine'deki Etkileri

Yağışların özellikle Mekke ile Medine bölgelerinde etkin olduğu bildiriliyor. Mekke-i Mükerreme'deki yağış miktarı ise 24,8 milimetre olarak kaydedildi.

Sosyal Medyada Paylaşımlar

Sosyal medyada, Kabe'de yağmur altında ibadet eden umrecilerin görüntüleri sıkça paylaşıldı. Bu anlar, duaların ve ibadetlerin bir araya geldiği huzur dolu manzaralarla damgasını vurdu.

Özellikle Kabe'de gerçekleşen yağmurlar, bölgenin tarihi ve dini önemini bir kat daha artırarak, ziyaretçilerine unutulmaz anılar sundu.

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